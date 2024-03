Das Weltportfolio nach Gerd Kommer

Das Gerd Kommer Weltportfolio bietet eine solide Grundlage für Anlegerinnen und Anleger, die eine langfristige, diversifizierte und kosteneffiziente Anlagestrategie verfolgen möchten. Durch die Implementierung dieser Strategie kannst du das Risiko minimieren und gleichzeitig das Potenzial für eine stabile Rendite maximieren. Es ist jedoch wichtig, dass du deine Anlageentscheidungen auf der Grundlage deiner individuellen finanziellen Ziele und Umstände treffen.

Bitte beachte auch, dass es nicht die perfekte Asset-Allokation gibt. Jede Zusammensetzung lässt sich nur in der in der Vergangenheit evaluieren. Ob eine spezielle Portfoliozusammenstellung Sinn macht, lässt sich erst in 20 oder 30 Jahren sagen. Viel wichtiger ist es, an einem vernünftigen Portfolio bzw. einer Strategie festzuhalten. Wer ständig ETFs umschichtetm verursacht unnötige Transaktionskosten („Hin und her macht Taschen leer“). Die vorgestellten Kommer Weltportfolios sollen dir vielmehr als Anregung und Orientierung dienen. Auch die jeweiligen Gewichte müssen so nicht 1:1 umgesetzt werden. Viel Erfolg bei der Portfolioerstellung und beim langfristigen Investieren!