Der Gerd Kommer ETF erklärt

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein Aktien‑ETF mit einer speziellen Indexzusammensetzung. Der Welt‑ETF berücksichtigt bei der Ländergewichtung sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Wirtschaftsleistung (BIP). Beide Segmente gehen zu je 50 Prozent in die Gewichtung ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Weltindizes investiert der Gerd Kommer ETF in große, mittlere und kleine Aktien. So kommt er auf eine Ultradiversifikation von rund 2.000 Einzelaktien. Zudem verfolgt der ETF einen integrierten Multifaktor‑Ansatz, d.h. Aktien, die wissenschaftlich nachgewiesene Faktorprämien generieren können, werden im Index übergewichtet. Diese Faktoren sind: Size, Value, Quality, Investment und Momentum.