Warum viele Anleger Dividenden-ETFs überbewerten

Dividenden-ETFs haben eine beachtliche Popularität erlangt. Doch die Bedeutung von Ausschüttungen wird von etlichen Anlegern überschätzt.

Viele Anleger lockt die Aussicht auf regelmäßige Dividendenausschüttungen, vermeintliche Stabilität und attraktive Renditen. Eigenschaften, die insbesondere in Zeiten niedriger Tagesgeldzinsen gefragt waren. Diese Faktoren, kombiniert mit der Einfachheit und dem breiten Diversifikationspotenzial von ETFs, haben zu einer steigenden Nachfrage nach Dividenden-ETFs geführt.

Auch bei den Besuchern von extraETF stehen Dividenden-ETFs hoch im Kurs. Unter den zehn beliebtesten Profilseiten für Aktien-ETFs des Vormonats befanden sich im Juli fünf Dividenden-ETFs. Als konkretes Beispiel nehmen wir den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV) genauer unter die Lupe, der es auf den zweiten Platz der Liste geschafft hat. Der ETF soll Anlegern ermöglichen, weltweit in große und mittelgroße Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu investieren. Bei der Auswahl der Aktien für den ETF werden ausschließlich die Höhe der Dividendenrendite für die kommenden zwölf Monate und die investierbare Marktkapitalisierung berücksichtigt.

Themen wie Ausschüttungsquote und Verschuldung werden nicht berücksichtigt. Ausschüttungen könnten dabei aber nicht nachhaltig sein, da sie aus der Substanz des Unternehmens erfolgen. Im Gegensatz zu Anleihen sind Dividenden zudem nicht garantiert. Sie können daher gekürzt oder ganz gestrichen werden. Angesichts steigender Fremdkapitalkosten werden sich viele Unternehmen mit geringer finanzieller Flexibilität in den nächsten Jahren zu diesen Maßnahmen entschließen müssen, um den Kapitaldienst bedienen und die Verschuldung abbauen zu können.