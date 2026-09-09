Wachsende Weltbevölkerung: Dieser Agribusiness-ETF will davon profitieren

Mehr als acht Milliarden Menschen müssen satt werden – Tendenz steigend. Dieser neue Agribusiness-ETF setzt auf jene Entwicklung.

Alle viereinhalb Tage wächst die Weltbevölkerung um eine weitere Million Menschen, rechnet die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) vor. Genau auf diesen Trend setzt der neue thesaurierende VanEck Agribusiness UCITS ETF (WKN: A42JH4). Damit erhält der ebenfalls thesaurierende iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A1JKQK) nach 15 Jahren Konkurrenz. Einen laufend aktualisierten Überblick über das gesamte Themensegment bietet dir die Themenseite zu Landwirtschafts-ETFs.

Was der neue Agribusiness-ETF abbildet

Der VanEck Agribusiness UCITS ETF investiert weltweit in Unternehmen des Agribusiness-Sektors. Doch was heißt Agribusiness? Der Begriff ist ein Kunstwort bestehend aus agriculture (Landwirtschaft) und business (Geschäft). Gemeint ist also die gesamte Wertschöpfungskette der Nahrungsmittel- und Rohstoffgewinnung, von der landwirtschaftlichen Erzeugung bis zum Endverbraucher. In der Umsetzung sieht das dann so aus: Aufgenommen werden Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Indexaufnahme mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze in folgenden Bereichen erwirtschaften:

Agrarchemikalien und Düngemittel

Saatgut und Pflanzeneigenschaften

Land- und Bewässerungstechnik

Agrarprodukte, Anbau und Plantagenwirtschaft

Aquakultur und Fischerei

Viehzucht sowie Tiergesundheit

Handel mit Agrarrohstoffen

Damit unterscheidet sich der ETF grundlegend von Rohstoff-ETCs auf Weizen, Mais oder Soja: Statt auf Agrarrohstoffpreise zu setzen, investiert er in die Aktien der Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette liefern – von Düngemittel- und Saatguther¬stellern über Landmaschinenbauer bis zu Bewässerungsspezialisten und Agrarhändlern. Somit besteht für dich nicht die Gefahr von Rollverlusten. Dazu mehr im Beitrag „In Rohstoffe investieren“.

Abgebildeter Index und Portfoliostruktur

Der Aktien-ETF bildet den MVIS Global Agribusiness Total Return Net Index (MVMOOTR) ab, den Vaneck bereits seit 18. Juli 2012 pflegt, was für dich den Vorteil hat, dass bereits langfristige Performance-Zahlen gibt. So ergibt sich etwa auf Sicht von zehn Jahren eine jährliche Rendite von 7,52 Prozent. Einen ähnlichen Wert sehen beim Gegenspieler von iShares mit 7,17 Prozent, der jedoch in diesem Jahr bisher die Nase vorne hat.

Der Vaneck-ETF umfasst derzeit 46 Positionen. Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung der Portfoliounternehmen liegt bei rund 37,6 Milliarden US-Dollar, die zehn größten Positionen machen zusammen rund 59 Prozent des Fondsvermögens aus – angeführt von Bayer, Deere & Co., Corteva und Nutrien. Wie sich das Portfolio des neuen Vaneck-ETF im Vergleich zum etablierten iShares-Pendant zusammensetzt, zeigt der direkte Vergleich:

Kennzahl VanEck Agribusiness UCITS ETF iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) Top-Land USA (rund 51 Prozent) USA (rund 53 Prozent) 2. Land Deutschland (rund 10 Prozent) Japan (rund 9 Prozent) 3. Land Kanada (rund 7 Prozent) Kanada (rund 7 Prozent) Anzahl Positionen 46 103 Top-10-Gewicht 59 Prozent 55,8 Prozent Gesamtkostenquote (TER) 0,55 Prozent p.a. 0,55 Prozent p.a. Quellen: Vaneck-Factsheet (Stand nahe Auflage) und extraETF-Profil des iShares Agribusiness UCITS ETF (Datenstand 9. September 2026)

Bei identischer Gesamtkostenquote (TER) unterscheiden sich die beiden Angebote vor allem in der Länderstreuung und der Konzentration: Während bei den USA beide ETFs ähnlich stark gewichtet sind, taucht Deutschland nur beim Vaneck-ETF unter den Top-Ländern auf, während der iShares-ETF an zweiter Stelle stärker auf Japan setzt. Mit 103 gegenüber 46 Positionen ist der iShares-ETF insgesamt breiter gestreut, während der neue Vaneck-ETF konzentrierter aufgestellt ist.

Warum jetzt ein Agribusiness-ETF?

Vaneck begründet den Schritt, einen Agribusiness-ETF einzuführen mit einer ganz strukturellen Entwicklung. Die Vereinten Nationen (World Population Prospects, 2024) rechnen mit einem Anstieg der Weltbevölkerung von 8,2 Milliarden Menschen im Jahr 2024 auf einen Höchststand von rund 10,3 Milliarden Mitte der 2080er-Jahre.

Gleichzeitig verweist der UK Food Security Report 2024 darauf, dass die weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche bereits um das Jahr 2000 ihren Höchststand erreicht hat und seither stagniert. Um die Lücke zwischen begrenzter Anbaufläche und steigender Nachfrage zu schließen, seien höhere Erträge und mehr Präzisionslandwirtschaft nötig. Als zusätzlichen Belastungsfaktor nennt Vaneck den Stickstoffverlust durch wärmere Böden und veränderte Niederschlagsmuster (unter Verweis auf eine Studie von Bowles et al. in Nature Sustainability, 2018): Weltweit nähmen Nutzpflanzen bislang nur etwa die Hälfte des zugeführten Stickstoffs auf (World Resources Institute, 2019), eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 lege jedoch nahe, dass sich dieser Wert durch besseres Nährstoffmanagement auf rund drei Viertel steigern ließe – ein Treiber für die Nachfrage nach verbesserter Saatgutgenetik, effizienteren Düngemitteln und präziserer Ausbringungstechnik.