Robo-Advisor VisualVest agiert ab sofort als Vermögensverwalter

VisualVest, Robo-Advisor und 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, agiert entsprechend der erhaltenen Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ab sofort als Vermögensverwalter. Bereits zuvor führte der Finanzdienstleister weitreichende Maßnahmen zur Optimierung der Fonds-Portfolios durch.

Die Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) der BaFin erhielt VisualVest im Juli 2017. Gemäß der Erlaubnis erweiterte der Robo-Advisor des Jahres sein Angebot, welches nun für Anleger verfügbar ist. Durch den Schritt vom Anlageberater zum Vermögensverwalter kann VisualVest einen noch flexibleren Leistungsumfang bereitstellen und Kunden auf Basis ihres persönlichen Risikoprofils eine passgenaue Anlagestrategie anbieten. Zudem kann der Robo-Advisor die Verwaltung der Geldanlagen seiner Kunden vollständig übernehmen. Optimierungen können so bei Bedarf automatisch durchgeführt werden, ohne eine aktive Zustimmung von Kunden zu erfordern. Durch die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung unterliegt VisualVest einer strengen Aufsicht und Regulierung durch die BaFin, die die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zum Schutz der Anleger regelmäßig überprüft.

Passende Anlagestrategien für unterschiedliche Spartypen

Das erweiterte Angebot umfasst passgenaue Anlagestrategien, die auf weltweit gestreuten Portfolios aus Investmentfonds basieren und von VisualVest kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst werden. Die VestFolios bestehen aus ETFs oder aktiv verwalteten Fonds und werden in sieben Risikostufen angeboten. Sie setzen sich zusammen aus bis zu neun Investmentfonds der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Geldmarkt. Die GreenFolios aus rein nachhaltigen Fonds folgen den ESG-Kriterien (Economical, Social, Governance) und werden in drei unterschiedlichen Risikoklassen angeboten. Bei der Auswahl der nachhaltigen Fonds orientieren sich die Experten von VisualVest am Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und an Ergebnissen des ESG Research des MSCI.

Optimierte Allokation der Fonds-Portfolios

Unabhängig von dem Erhalt der Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung optimierte VisualVest bereits im September die Strukturierung und Zusammensetzung der Fonds-Portfolios. Als Reaktion auf eine veränderte Marktsituation reduzierte VisualVest die Wechselkurs-Abhängigkeiten der Anlagestrategien und senkte dadurch das Verlust-Risiko insbesondere hinsichtlich der Entwicklungen des US-Dollars.

Dr. Olaf Zeitnitz, CEO VisualVest: „Unser Ziel ist es, unseren Kunden jederzeit eine langfristige Anlagestrategie mit qualitativ hochwertigen Investmentfonds zu bieten. Durch die Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung können wir bei Marktveränderungen nun schneller Entscheidungen im Sinne unserer Kunden treffen und Optimierungen der Anlagestrategien vornehmen. Gemeinsam mit den Experten unserer Muttergesellschaft Union Investment überprüfen wir kontinuierlich die Aufteilung der Anlageklassen sowie die einzelnen Fonds unserer Portfolios. Um in Zeiten von schwankungsanfälligen Finanzmärkten und politischen Unsicherheiten zukünftig noch besser aufgestellt zu sein, haben wir kürzlich umfängliche Maßnahmen zur Optimierung der Vermögensstruktur unserer Portfolios vorgenommen.“

Das EXtra-Magazin hat VisualVest getestet:

Über VisualVest:

Die VisualVest GmbH ist ein digitaler Vermögensverwalter (Robo Advisor) und wurde als bester Robo Advisor 2017 vom Bewertungsportal BankingCheck ausgezeichnet. Über die Online-Plattform www.visualvest.de * können Privatanleger ihr Geld in breit gestreute Portfolios aus ETFs, aktiv verwalteten oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Modells wird das Chancen-Risiko-Profil der Anleger ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. VisualVest wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet und kombiniert so die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondgesellschaften Deutschlands mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines FinTech-Start-ups. VisualVest ist ein von der BaFin lizenzierter Finanzportfolioverwalter nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt entsprechenden Regulierungen.