Value: Steht die Warren-Buffett-Methode vor dem Comeback?

Value: Die Buffett-Methode auf einen Blick

Mit Blick auf die nächsten Monate könnten diese ersten Bewegungen eine Signalwirkung haben, insbesondere dann, wenn sich die allgemeine Stimmung aufhellt: „Unternehmen aus dem zyklischen Segment verzeichnen im Corona-Jahr bislang dramatische Verluste und jede Form einer Erholung – ob Impfstoff oder weitere politische Maßnahmen – könnten der Auslöser für eine nachhaltigere Rotation sein“, so Böckelmann weiter.

Gut möglich also, dass das sogenannte Value-Investing vor einem Comeback steht. Den Investmentprozess von Börsenaltmeister Warren Buffett kann man – leicht vereinfacht – auf vier entscheidende Fragen reduzieren, die bei der Suche nach geeigneten Unternehmen zu beantworten sind:

a) Befindet sich das Unternehmen in einer aus­ge­zeich­neten wirtschaftlichen Verfassung?

b) Besitzt das Unternehmen eine Wettbewerbs­position, die auch in Zukunft eine positive Entwicklung ermöglicht?

c) Wird das Unternehmen von aufrichtigen Managern geleitet, die wie Eigentümer handeln?

d) Kann die Aktie des Unternehmens zu einem Preis gekauft werden, der deutlich unter dem inneren Wert liegt?

Die Buffett-Strategie in einem ETF

Um sich schon entsprechend zu positionieren und die Investmentmethode von Buffett optimal für sich zu nutzen, müssen Anleger nichts weiter tun als einen einzigen ETF zu kaufen. Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG) beispielsweise bündelt 417 Aktientitel, die nach Value-Gesichtspunkten attraktiv bewertet sind.

2020 büßte der ETF satte 20 Prozent ein, doch genau das könnte für Value-Jäger eine günstige Einstiegsgelegenheit sein. Auf Sicht von einem Monat ist bereits eine Stabilisierung zu erkennen. Mit dabei sind Titel wie Intel, AT&T, IBM, Toyota, Pfizer oder BAT. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,3 Prozent.