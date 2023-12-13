Gebührensenkung: UBS-ETFs werden teils um mehr als 50 Prozent günstiger
UBS-ETF-Inhaber können sich über eine Gebührensenkung freuen. Ein MSCI-World-Produkt wird sogar um knapp 67 Prozent günstiger.
Gebührensenkung ist das Wort des Monats. So ist das Jahresende offenbar eine gute Zeit für preisbewusste ETF-Anleger. Erst zu Beginn des Monats setzte Xtrackers den Rotstift an und senkte die Gesamtkostenquote (TER) für rund 30 ETFs und einen Gold-ETC. Nun folgt prompt die Antwort von UBS. Hier werden sogar etwa 80 ETFs günstiger. Betroffen sind damit ETFs aus sämtlichen Bereichen. Gesamtvolumen: 48 Milliarden US-Dollar, also gut 44 Milliarden Euro.
Positiver Einfluss der Credit Suisse-Übernahme
„Der europäische ETF-Markt ist sehr dynamisch und kompetitiv. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir uns fortlaufend weiterentwickeln. Die Übernahme der Credit Suisse eröffnet uns die Gelegenheit, Skaleneffekte zugunsten unserer Kundinnen und Kunden zu erschliessen. Damit stärken wir gleichzeitig unsere Positionierung am Markt. Als größter europäischer Anbieter von Indexlösungen kann UBS die Kosten einer breiten Palette unserer ETFs senken und unser Engagement für höchste Qualität weiterführen“, sagt Clemens Reuter, Leiter der Kundenbetreuung für ETFs und Indexfonds bei UBS Asset Management.
Diese bedeutenden ETFs werden günstiger
Damit Anleger nicht selbst alle Produkte durchforsten müssen, haben wir bei Dag Rodewald, Leiter UBS ETF Deutschland & Österreich, nachgefragt, welche bedeutenden ETFs von der Gebührensenkung betroffen sind.
Besonders günstig wird´s bei einem großen Klassiker, dem UBS MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PK5J), zu dem es auch eine ausschüttende Variante gibt. Hier sinkt die TER von 0,30 auf 0,10 Prozent. So gibt´s das Ankerinvestment zu einem sehr günstigen Preis.
Des Weiteren verweist Rodewald auf den UBS MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) (WKN: UB42AA), dessen laufende Kosten von 0,23 auf 0,18 Prozent sinken. Auch hierzu gibt es weitere Anteilsklassen.
Außerdem purzeln am europäischen Markt die Preise. So geht es ebenso beim UBS MSCI Europe UCITS ETF (Dist) (WKN: A0X97P) preislich deutlich nach unten. Das Preisschild weist eine Reduzierung um 50 Prozent aus – neue Gesamtkostenquote: 0,10 Prozent.
Was macht der weltweite Leitmarkt in den USA? Der ohnehin schon günstige UBS (Irl) MSCI USA UCITS ETF (Dist) (WKN: A1JVB6) ist nun mit 0,07 Prozent ebenfalls noch halb so teuer.
Nachhaltig auf den weltweiten Aktienmarkt setzen
Wer auf nachhaltige Portfolios setzen möchte, kann sich beispielsweise Produkte auf den MSCI World SRI anschauen. Das Kürzel „SRI“ steht für sozialverantwortliches Anlegen. UBS hat auch hierzu Produkte, die etwas günstiger werden. So reduzieren sich etwa die Kosten für den UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PZBJ) von 0,22 auf 0,19 Prozent.