Gebührensenkung: UBS-ETFs werden teils um mehr als 50 Prozent günstiger

UBS-ETF-Inhaber können sich über eine Gebührensenkung freuen. Ein MSCI-World-Produkt wird sogar um knapp 67 Prozent günstiger.

Gebührensenkung ist das Wort des Monats. So ist das Jahresende offenbar eine gute Zeit für preisbewusste ETF-Anleger. Erst zu Beginn des Monats setzte Xtrackers den Rotstift an und senkte die Gesamtkostenquote (TER) für rund 30 ETFs und einen Gold-ETC. Nun folgt prompt die Antwort von UBS. Hier werden sogar etwa 80 ETFs günstiger. Betroffen sind damit ETFs aus sämtlichen Bereichen. Gesamtvolumen: 48 Milliarden US-Dollar, also gut 44 Milliarden Euro.

Positiver Einfluss der Credit Suisse-Übernahme

„Der europäische ETF-Markt ist sehr dynamisch und kompetitiv. Deshalb ist es wichtig, dass auch wir uns fortlaufend weiterentwickeln. Die Übernahme der Credit Suisse eröffnet uns die Gelegenheit, Skaleneffekte zugunsten unserer Kundinnen und Kunden zu erschliessen. Damit stärken wir gleichzeitig unsere Positionierung am Markt. Als größter europäischer Anbieter von Indexlösungen kann UBS die Kosten einer breiten Palette unserer ETFs senken und unser Engagement für höchste Qualität weiterführen“, sagt Clemens Reuter, Leiter der Kundenbetreuung für ETFs und Indexfonds bei UBS Asset Management.

Diese bedeutenden ETFs werden günstiger

Damit Anleger nicht selbst alle Produkte durchforsten müssen, haben wir bei Dag Rodewald, Leiter UBS ETF Deutschland & Österreich, nachgefragt, welche bedeutenden ETFs von der Gebührensenkung betroffen sind.

Besonders günstig wird´s bei einem großen Klassiker, dem UBS MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PK5J), zu dem es auch eine ausschüttende Variante gibt. Hier sinkt die TER von 0,30 auf 0,10 Prozent. So gibt´s das Ankerinvestment zu einem sehr günstigen Preis.