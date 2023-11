Bei 30 Xtrackers-ETFs purzeln jetzt mächtig die Gebühren

Hier fallen die ETF-Gebühren

Der ETF-Anbieter DWS steigert die Attraktivität der Xtrackers-Palette weiter und senkt die jährlichen Pauschalgebühren für einen Gold-ETC und 31 Aktien- und Anleihen-ETFs per Anfang Dezember. Die Reduzierungen stehen in Zusammenhang mit der fortlaufenden Optimierung und zukunftsgerichteten Ausrichtung der breiten Xtrackers-Produktfamilie. Insgesamt werden bei Xtrackers-Produkten mit einem Anlagevolumen von aktuell rund zehn Milliarden Euro die Pauschalgebühren gesenkt.

Beim Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (WKN: A2T0VU), mit dem Anleger an der Wertentwicklung von Gold partizipieren können, verringert sich die Gebühr von 0,12 auf 0,11 Prozent. Der ETC verwaltet aktuell rund 2,8 Milliarden Euro. Angesichts erhöhter geopolitischer Risiken ist das Interesse von Investoren nach Gold-Anlageprodukten in den zurückliegenden Wochen wieder gestiegen.