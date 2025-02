Neuer aktiver ETF von Xtrackers und DJE auf den US-Aktienmarkt

Xtrackers und DJE Kapital haben gemeinsam ein Produkt auf den US-Aktienmarkt aufgelegt. Das Besondere: Es ist ein aktiver ETF mit Nachhaltigkeitsfilter.

Der Trend hin zu aktiven ETFs geht weiter. Xtrackers und DJE haben gemeinsam ein solches Produkt auf den Markt gebracht. So wird der neue Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF (WKN: DBX0WB) aktiv verwaltet und investiert ausschließlich in große und mittelgroße Unternehmen aus den USA. In unserem Wissensbeitrag „Was du alles über aktive ETFs wissen solltest“ erfährst du das Wesentliche über diese Produktgattung. Doch zurück zum neuen ETF: Bei der Titelauswahl wendet der beauftragte Anlageberater, die DJE Kapital AG, eine eigene auf Research basierende Bottom-up-Strategie an, die primär auf Kapitalzuwachs ausgerichtet ist.