Trade Republic baut den Broker um: Mehr Börsen, bessere Preise, neue Profi-Tools

Trade Republic baut sein Angebot aus: neue Handelstechnologie, Web-Terminal und Bestpreis-Ausführung. Trotz PFOF-Aus bleiben die Konditionen attraktiv.

Seit dem 1. Juli gilt in der Europäischen Union das Verbot von Payment for Order Flow (PFOF). Viele Beobachter hatten erwartet, dass Neobroker dadurch ihr Geschäftsmodell überdenken und womöglich ihre Preise anheben müssten. Tatsächlich zeigt sich derzeit jedoch ein anderes Bild: Die großen Anbieter investieren weiter in ihre Plattformen und bauen ihre Leistungen sogar aus – ohne die attraktiven Konditionen für Privatanleger aufzugeben. Das ist erstaunlich, denn die PFOF-Praxis hat ursprünglich das Geschäftsmodell der Neobroker möglich gemacht. Gemeint ist damit eine Provisionszahlung für Auftragsvermittlung. Das ging so: Die Neobroker haben vermittelt, Handelsplätze oder Market Maker haben dafür gezahlt. Diese Praxis ist seit 1. Juli Geschichte, der Siegeszug der Neobroker geht weiter.

Trade Republic mit Bestpreis-Garantie

Trade Republic macht nach dem PFOF-Verbot den Anfang und präsentiert eine komplett neue Handelsinfrastruktur. Kernstück ist eine automatische Bestpreis-Ausführung, bei der Orders unabhängig von ihrer Größe zum besten verfügbaren Preis über alle relevanten Börsen ausgeführt werden. Ergänzt wird das Angebot durch Direktpreis-Orders an 30 internationalen Handelsplätzen wie Xetra, Nasdaq oder Euronext, ein aggregiertes Orderbuch mit kostenlosen Live-Daten sowie ein neues Web-Terminal für aktive Anleger. Trade Republic ist jetzt selbst Market Maker und versucht möglichst viel Handel intern stattfinden zu lassen, was wiederum sehr effizient ist und die Konkurrenz angreift.

„Was unsere Ingenieure entwickelt haben, ist ein bedeutender Schritt für unsere Kunden. Wir verbinden sie mit 30 globalen Börsen, verarbeiten Live-Marktdaten in Echtzeit und übersetzen komplexe Marktinfrastruktur in eine einfache Produkterfahrung“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. Damit wolle das Unternehmen Privatanlegern Werkzeuge zugänglich machen, die bislang vor allem institutionellen Investoren vorbehalten gewesen seien. „Mit über 10 Millionen Kunden können wir Menschen Zugang zu Tools und Marktinfrastruktur geben, die bislang institutionellen Investoren, Banken und Hedgefonds vorbehalten waren. Das ist für uns der Kern der Demokratisierung des Investierens.“

Mehr Auswahl beim Handelsplatz

Neu ist auch die Möglichkeit, den Ausführungsplatz selbst zu bestimmen. Anleger können ihre Orders künftig gezielt an 30 Börsenplätzen platzieren. Wer dagegen keine Auswahl treffen möchte, profitiert automatisch vom Bestpreis-Algorithmus, der die Kurse aller relevanten Börsen in Echtzeit miteinander vergleicht. Die Kosten bleiben dabei überschaubar: Für die automatische Bestpreis-Ausführung fällt weiterhin lediglich eine Abwicklungspauschale von einem Euro pro Trade an, Direktpreis-Orders kosten zwei Euro je Transaktion.