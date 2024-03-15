Sollten ETF-Investoren in Deutschland- oder Europa-Aktien investieren?

Hiesige Anleger blicken häufig zuerst auf Aktien aus Deutschland und Europa. Doch sollten diese überhaupt vermehrt hierin investieren?

ETFs sind bekanntlich das ideale Medium, um in breit diversifizierter Form in börsennotierte Aktienunternehmen zu investieren. Sinn macht vor allem eine Diversifikation auf verschiedene Branchen und mehrere Länder.

Sentix-Konjunkturindex – Deutschland in der Rezession!

Der zum Wochenstart veröffentlichte Sentix-Konjunkturindex wies für Deutschland eine Rezession aus, während für Euroland und Osteuropa „lediglich“ ein Abschwung attestiert wurde. Etwas besser sei das Urteil für Österreich (Stabilisierung) und die Schweiz (Aufschwung) ausgefallen. In der Pressemeldung erklärten die Sentix-Verantwortlichen, dass sich die deutsche Konjunktur mehr und mehr zum „wirtschaftspolitischen Geisterfahrer“ entwickelt. Die Umfrage unter 1.267 Investoren (darunter 246 institutionelle Anleger) zeichnet für Deutschland sowohl hinsichtlich der aktuellen Lage (minus 40,5 Punkte) als auch mit Blick auf die Erwartungen (minus 14,3 Punkte) ein erheblich schlechteres Bild als für die Eurozone, wo die aktuelle Lage (minus 18,5 Punkte) und die Erwartungen (minus 2,3 Punkte) nicht ganz so schlimm eingeschätzt wurden.