Sinnvolles Portfolio? Diese Anlageempfehlungen gibt ChatGPT

ChatGPT ist seit Wochen in aller Munde. Doch was kann die KI für Anlegerinnen und Anleger leisten? Wir haben den Selbstversuch gestartet und das Programm nach Anlageempfehlungen gefragt.

Die Revolution! ChatGPT nimmt uns allen viel Arbeit ab, keine eigene Recherche mehr, fix und fertige Texte, gespeist aus hunderten von bereits vorhandenen Informationen aus dem Netz. Journalisten, Marketer, sämtliche Experten auf egal welchen Gebieten werden überflüssig. Ist es wirklich so einfach? Nein. Wie oft das Programm falsche Informationen ausspuckt, habe ich schon mehrfach getestet. Nun hat es mich interessiert, ob die Künstliche Intelligenz ein diversifiziertes Anlageportfolio erstellen kann, das Anlegerinnen und Anleger ungeprüft übernehmen können.

Keine direkten Produktempfehlungen über ChatGPT

Dazu habe ich das Programm zunächst auch nur darum gebeten, mir ein solches Portfolio (ohne aktiv gemanagte Fonds) zusammenzustellen. Die Antwort erfolgt prompt. ChatGPT erklärt mir zunächst jedoch nur, welche Anlagemöglichkeiten es gibt, wenn man nicht in aktiv gemanagte Fonds investieren möchte. Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETCs, REITS und Private Equity schlägt mir die KI vor. Dazu kurze Erläuterungen zu den jeweiligen Punkten, inklusive Vor- und Nachteilen. Beispielsweise erklärt mir ChatGPT, Aktien-ETFs auf Indizes wie den MSCI World oder den S&P 500 seien eine günstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren. Zu Rohstoff-ETCs kann ich erfahren, dass sie aufgrund ihrer niedrigen Korrelation mit dem Aktien- und Anleihemarkt eine „sinnvolle Ergänzung“ für mein Portfolio sein könnten. Auch, dass Private Equity Fonds zwar eine spannende, aber für Privatanleger nicht unkomplizierte Anlagemöglichkeit sind, spuckt ChatGPT korrekt aus. Ein letzter Absatz klärt mich dann darüber auf, dass dies keine Anlangeempfehlung darstellt – und es wohl sinnvoll sein könne, einen Finanzberater zu Rate zu ziehen.