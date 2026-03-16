Scalable startet Tagesgeld mit 2,50 Prozent Zinsen – besser als Trade Republic?

In der kostenlosen FREE-Variante werden Guthaben neben Banken teilweise auch über qualifizierte Geldmarktfonds verwahrt, was stark an das Angebot von Konkurrent Trade Republic erinnert. Statt einer klassischen Einlagensicherung gelten dort die OGAW-Schutzstandards. Die genaue Aufteilung des Guthabens können Kunden jederzeit im eigenen Bereich einsehen. Sollten Teile des Geldes über HSBC verwahrt werden, greift für diesen Betrag die französische Einlagensicherung.

Wie schneidet Scalable im Neobroker-Vergleich ab?

Der Wettbewerb um Zinsen auf nicht investiertes Guthaben hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Viele Neobroker versuchen, Anleger mit attraktiven Cash-Zinsen an ihre Plattform zu binden.

Trade Republic zahlt derzeit rund 2,00 Prozent Zinsen auf nicht investiertes Guthaben und orientiert sich dabei am Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Das Guthaben wird ebenfalls verzinst, während es im Depot liegt. Guthaben kann sich auch hier – wie bei der FREE-Variante von Scalable – auf mehrere Banken und einen Geldmarktfonds verteilen.

Scalable Capital positioniert sich mit 2,50 Prozent aktuell etwas darüber. Ein weiterer Unterschied liegt in der Struktur: Während einige Anbieter Zinsen direkt auf das Verrechnungskonto zahlen, führt Scalable ein eigenes Tagesgeldkonto ein. Dadurch wird Sparen klar vom investierten Vermögen getrennt, das Geld bleibt aber weiterhin direkt im Broker-Ökosystem verfügbar.

Auch andere Fintech-Anbieter und Direktbanken versuchen derzeit, Anleger mit Tagesgeld-ähnlichen Lösungen zu gewinnen. Die Zinssätze bewegen sich dabei häufig im Bereich von etwa zwei bis drei Prozent, teilweise allerdings nur als zeitlich begrenzte Aktionen. Das heißt: Für wenige Monate winkt der Spitzenzins und dann sinkt er erheblich ab. Das ist bei den Neobroker-Platzhirschen Scalable Capitel und Trade Republic nicht so.

Früh übt sich: Tagesgeld auch für Kinder

Mit dem neuen Konto richtet sich Scalable Capital auch an Familien. Eltern können neben einem Depot künftig auch ein Tagesgeldkonto für ihre Kinder eröffnen und beides über die eigene App verwalten. Der Hintergrund: Laut einer repräsentativen Umfrage von Appinio im Auftrag von Scalable Capital sparen 70 Prozent der Eltern weiterhin über klassische Sparkonten für ihre Kinder.

Noch besser also über Tagesgeld für den Nachwuchs zu sparen, ist es, die vollen Kräfte der Kapitalmärkte auszuschöpfen. Nutze also gleich den ETF-Sparplan-Vergleich. Wenn du Kinder hast, solltest du dich außerdem bereits über die geplante Frühstart-Rente informieren.