Premiere: So vereinfacht der neue ETF auf den MSCI World IMI deine Geldanlage
Ein neuer ETF deckt erstmals fast den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer ab – und ersetzt damit die Kombination aus zwei ETFs.
Für viele Privatanleger gehörte es bislang zur Standardstrategie: Wer möglichst breit in die Industrieländer investieren wollte, kam um eine Kombination aus MSCI World und MSCI World Small Cap ETF kaum herum. Der Grund: Der klassische MSCI World bildet nur große und mittelgroße Unternehmen ab, während kleinere Firmen außen vor bleiben.
Das ändert sich nun grundlegend. Mit dem neuen thesaurierenden Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF (WKN: DBX0YJ) gibt es erstmals eine Ein-ETF-Lösung für dieses Anlageziel. Das neue Produkt zieht eine Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent nach sich, was marktüblich ist.
MSCI World IMI: 99 Prozent Marktabdeckung mit nur einem Produkt
Der entscheidende Vorteil liegt im Detail des Index: Er umfasst nicht nur Large und Mid Caps, sondern auch Small Caps. Damit wird nahezu der gesamte investierbare Markt der Industrieländer abgedeckt. Small Caps – also Nebenwerte – versprechen aufgrund ihres erhöhten Risikos langfristig höhere Renditen. Erfahre daher gleich mehr über das Investieren in Small Cap-ETFs.
Für dich bedeutet das: Statt mehrere ETFs zu kombinieren und regelmäßig nachzujustieren, reicht nun ein einziges Produkt, um eine sehr breite Streuung zu erreichen. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern auch potenzielle Fehler bei der Gewichtung einzelner Bausteine.
Kosteneffizient und einfach umzusetzen
Der neue ETF ist Teil der Xtrackers Core-Reihe, die gezielt auf langfristigen Vermögensaufbau ausgerichtet ist. „Mit den neuen ETFs bieten wir ihnen zusätzliche Bausteine, um regionale Schwerpunkte zu setzen und gleichzeitig von einer breiten Marktabdeckung zu profitieren“, sagt Simon Klein, Globaler Leiter der Vertriebsabteilung von DWS-Xtrackers. Neu sind damit außerdem der Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF (WKN: DBX0YG) sowie der Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF (WKN: DBX0YH). Gerade ex USA ETFs sind derzeit für viele Anleger interessant.
Warum das für Privatanleger besonders interessant ist
Die Nachfrage nach einfachen Lösungen ist hoch. „Anleger suchen weiterhin nach einfachen und kosteneffizienten Lösungen, um ihre globale Aktienallokation einfach zu steuern und gezielt zu investieren“, so Klein.
Der MSCI World IMI ETF trifft genau diesen Bedarf. Er vereint die Vorteile einer sehr breiten Diversifikation mit einer einfachen Handhabung – ein Aspekt, der insbesondere für Einsteiger und langfristig orientierte Anleger entscheidend ist.
Portfolio-Übersicht leicht gemacht mit dem extraETF Portfolio Tracker
Gerade in diesem Zusammenhang zeigt sich auch der Mehrwert digitaler Tools wie des extraETF Portfolio Tracker. Wer bislang mehrere ETFs kombinieren musste, hatte oft eine komplexere Depotstruktur mit unterschiedlichen Gewichtungen, Sparplänen und Rebalancing-Anforderungen.
Mit einem All-in-One-ETF wird das Portfolio deutlich übersichtlicher – und genau hier spielt der Portfolio Tracker seine Stärken aus. Anleger können ihre Asset-Allokation auf einen Blick nachvollziehen, die tatsächliche Marktabdeckung analysieren und die Entwicklung ihres Depots einfach verfolgen.
Weniger Aufwand, gleiche Idee – nur besser umgesetzt
Der neue MSCI World IMI ETF markiert einen wichtigen Schritt für Privatanleger. Statt mehrere Bausteine zu kombinieren, reicht jetzt ein Produkt, um nahezu den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer abzudecken. In Verbindung mit Tools wie dem extraETF Portfolio Tracker wird die Geldanlage damit nicht nur einfacher, sondern auch deutlich transparenter und effizienter.