Premiere: So vereinfacht der neue ETF auf den MSCI World IMI deine Geldanlage

Ein neuer ETF deckt erstmals fast den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer ab – und ersetzt damit die Kombination aus zwei ETFs.

Für viele Privatanleger gehörte es bislang zur Standardstrategie: Wer möglichst breit in die Industrieländer investieren wollte, kam um eine Kombination aus MSCI World und MSCI World Small Cap ETF kaum herum. Der Grund: Der klassische MSCI World bildet nur große und mittelgroße Unternehmen ab, während kleinere Firmen außen vor bleiben.

Das ändert sich nun grundlegend. Mit dem neuen thesaurierenden Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF (WKN: DBX0YJ) gibt es erstmals eine Ein-ETF-Lösung für dieses Anlageziel. Das neue Produkt zieht eine Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent nach sich, was marktüblich ist.

MSCI World IMI: 99 Prozent Marktabdeckung mit nur einem Produkt

Der entscheidende Vorteil liegt im Detail des Index: Er umfasst nicht nur Large und Mid Caps, sondern auch Small Caps. Damit wird nahezu der gesamte investierbare Markt der Industrieländer abgedeckt. Small Caps – also Nebenwerte – versprechen aufgrund ihres erhöhten Risikos langfristig höhere Renditen. Erfahre daher gleich mehr über das Investieren in Small Cap-ETFs.

Für dich bedeutet das: Statt mehrere ETFs zu kombinieren und regelmäßig nachzujustieren, reicht nun ein einziges Produkt, um eine sehr breite Streuung zu erreichen. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern auch potenzielle Fehler bei der Gewichtung einzelner Bausteine.