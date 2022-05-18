MSCI World, Nasdaq und andere: Das wäre in 10 Jahren aus 1.000 Euro geworden

Gerade Börsenneulinge finden es oft schwierig, sich vorzustellen, was in einem langen Zeitraum mit ihrem Investment tatsächlich möglich ist. 1.000 Euro in einen MSCI World ETF anlegen – und dann?

Inflation, Zinsen, Lieferketten und Krieg haben die Börsen derzeit fest im Griff. Nach der starken Rallye unmittelbar nach dem Corona-Crash hat etwas Tristesse an den Börsen eingesetzt. Viele Indizes sind seit Jahresbeginn im Minus und die Zukunftsaussichten sind eingetrübt. In solchen Phasen vergessen die Anleger oft, dass man sich Börsen und Indizes langfristig anschauen sollte, daher zeige ich in diesem Artikel, was aus 1.000 Euro in den letzten Jahren mit verschiedenen ETFs möglich gewesen ist.

MSCI World

Fangen wir zum Beginn mit einem der beliebtesten Indizes an. Ein MSCI World ETF befindet sich vermutlich in den meisten Depots von ETF-Anlegern. Dies verwundert nicht, da man sich mit einem MSCI World ETF bereits 1.600 große und mittelgroße Unternehmen aus den 23 Industriestaaten in sein Depot holt und so ein weltweites Fundament im Depot anlegt. Doch konnte sich ein solcher weltweiter Ansatz auch in den letzten 10 Jahren rentieren?

Wie oben beschrieben nehmen wir an, dass wir 1.000 Euro vor 10 Jahren in einen MSCI World ETF investiert hätten. Als Beispiels-ETF ziehen wir hier den thesaurierenden iShares Core MSCI World UCITS ETF (WKN: A0RPWH) heran. In den letzten 10 Jahren konnte dieser ETF eine Rendite von 12,62 Prozent pro Jahr erwirtschaften, insgesamt also ca. 230 Prozent. Somit hätte man mit einem einfachen weltweiten Ansatz einen Wertzuwachs von 2.300 Euro und nun insgesamt Anteile im Wert von 3.300 Euro in seinem Depot. Für ein durch die Diversifikation minimiertes Risiko ist dies eine großartige Rendite und zeigt, dass es nicht immer spekulativ sein muss, um sein Geld nachhaltig zu vermehren.