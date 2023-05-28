Modern Value: Der etwas andere ETF aus Deutschland

Value rückt wieder in den Fokus. Wir beleuchten für dich einen ETF, dessen Macher eine ganz eigene Idee verfolgen. Erfahre mehr darüber.

Es gibt eine Vielzahl von ETFs auf dem Markt, die aufgrund ihrer Konstruktion eine große Anzahl von Titeln enthalten und diese nach Marktkapitalisierung gewichten. Bei diesen ETFs wird somit häufig auf die positive Entwicklung des Gesamtmarktes gesetzt oder die Performance des Produktes wird durch den Erfolg einzelner Unternehmen bestimmt. Besonders spannend ist daher jeder Ansatz, der eine eigene Idee verfolgt.

Der besondere Value-ETF

Diesmal nehmen wir den Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (WKN: FRA3TF) genauer unter die Lupe. Der ETF wird von der Frankfurter Shareholder Value Management AG rund um den bekannten Fondsmanager Frank Fischer angeboten. Das Research für die aktiven Fonds des Hauses dient auch als Grundlage für die Auswahl der Unternehmen für das ETF-Depot. Zunächst wird das Anlageuniversum nach ESG-Kriterien und Regionen gefiltert.

Anschließend werden die Aktien fundamental und qualitativ analysiert. Fundamental suchen die Analysten nach Unternehmen mit hohen Margen, geringer Verschuldung, hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsaussichten. Qualitativ kommt es vor allem darauf an, ob es einen wirtschaftlichen Burggraben gibt, eine starke Eigentümerfamilie die Mehrheit der Anteile hält oder das Management selbst engagiert ist.