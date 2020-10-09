Mit diesen ETFs investieren Sie in die besten Growth-Aktien der Welt

Growth ist das neue Value, heißt es mittlerweile oft an der Börse. Dafür gibt es viele gute Argumente. Was Sie beachten müssen, wenn Sie mit ETFs in Growth-Aktien investieren möchten.

Heute über Wachstumspotenziale zu sprechen, scheint für einige Menschen undenkbar. Die aktuellen ökonomischen Daten zeigen, wie stark unser Finanzsystem unter der Corona-Krise gelitten hat – Tendenz steigend. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im vergangenen Quartal zweistellig eingebrochen, die Arbeitslosigkeit steigt und ein Ende dieser Schwächephase scheint nicht in Sicht zu sein.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass harte Zeiten nie ewig andauern. Dotcom-Crash, Asienkrise und die Finanzkrise 2007/08 haben zwar zu heftigen Marktkorrekturen geführt – der Effekt hielt jedoch nur kurzfristig. Bis heute haben sich die Märkte trotz zahlreicher Krisen immer wieder erholt.

Das gilt besonders für Aktien, die über ein großes Wachstumspotenzial verfügen. Darunter fallen die klassischen Technologieriesen wie Amazon, Facebook & Co., aber auch Unternehmen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche. Anlegern mit einem langfristigen Anlagehorizont ist es bislang immer gelungen, langfristig ansehnliche Renditen zu erzielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum Growth-Aktien (bzw. Growth-ETFs), die zwar in Krisenphasen sehr schwankungsanfällig sind, langfristig hervorragende Aussichten bieten.

Was sind Growth-Aktien?

Im Vergleich zu Value-Aktien handelt es sich bei Growth-Aktien um Beteiligungen an Unternehmen, die ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen können. Grundsätzlich wird diesen Einzelwerten großes Wachstumspotenzial zugesprochen, aber sie unterliegen auch größeren Risiken als Value-Aktien.

Besonders in volkswirtschaftlichen Schwächephasen steigt die Schwankungsintensität von Wachstumswerten. Dennoch gelang es den meisten ETFs, die in Growth-Aktien investieren, in den vergangenen Jahren, den breiten Markt (MSCI World, S&P 500) zu schlagen. Um das Risiko im Portfolio zu minimieren, sollten Anleger auf Indexfonds setzen, die in viele Unternehmen investieren.

Für Investoren, die regelmäßige Dividendenzahlungen bevorzugen, sind Growth-Aktien nicht die richtige Geldanlage. Um das zukünftige Wachstum anzukurbeln, reinvestieren Wachstumsunternehmen im Normalfall ihrer Gewinne.

Growth-ETFs: Was gibt es zu beachten?

Bei der Suche nach passenden Growth-ETFs, gibt es einige Dinge zu beachten. Zum einen gibt es verschiedene Arten von Wachstumsfonds. Je nach Fonds kann der Fokus auf kleinen, mittleren oder großen Unternehmen liegen. Außerdem spielt das Thema geografische Diversifikation eine entscheidende Rolle bei meiner Auswahl.

Die meisten Growth-ETFs haben einen Schwerpunkt auf US-Aktien. Aber auch in Europa gibt es viele innovative Unternehmen. Zudem spielt der Faktor Unternehmensgröße eine Rolle. Der Grund: Viele Small Caps weisen oftmals ein sehr dynamisches Wachstum auf und sind in aussichtsreichen Geschäftsfeldern tätig.

Bei der Auswahl fokussiere ich mich zudem auf Indexfonds mit einer möglichst niedrigen Total-Expense-Ratio (TER<0,25 Prozent). Bei internationalen ETFs ist eine TER, die etwas über dem Durchschnitt liegt, noch akzeptabel.

Darauf sollten Anleger achten:

Kosten des Fonds (<0,25 Prozent) und Fondsvolumen (>250 Mio. Euro)

Allokation des Fondsvermögens (Möglichst breite Diversifikation)

Historie des Fonds (mehr als 5 Jahre am Markt)

Nachfolgend stelle ich zwei ETFs genauer vor, die ich persönlich als Beimischung im Portfolio sehr passend finde.