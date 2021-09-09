Mit diesen Dividenden-ETFs baue ich ein passives Einkommen auf

Möchten Sie sich auch ein passives Einkommen über Ausschüttungen aufbauen? Mit Dividenden-ETFs ist das möglich. Hier zeige ich Ihnen zwei ETFs, mit denen ich ein attraktives Nebeneinkommen generiere.

Mit Aktien lässt sich nicht nur Vermögen bilden. Man kann mit ihnen auch ein passives Einkommen generieren. Das ist gerade für Anleger eine attraktive Option, die bereits über hohe Vermögen verfügen und ihren Finanzbedarf nicht (ausschließlich) durch Kapitalverzehr decken möchten. Dividendenwerte sind zudem eine interessante Alternative zu klassischen Zinsprodukten bei der Hausbank. Konservatives Sparen war selten so verlustreich wie heute. Die Inflationsraten sind aufgrund der Covid-19-Sondereffekte im Sommer 2021 auf neue Höchststände gestiegen.

Dividendenaktien sind grundsätzlich weniger volatil und die dahinterstehenden Firmen finanziell wesentlich stabiler aufgestellt als Wachstumsaktien. Eine Studie von NED Davis (USA) zeigte zudem, dass ein Investment in reine Dividendenzahler aus dem S&P 500 zwischen 1972 und 2010 eine durchschnittliche Rendite von 8,8 Prozent erzielt hätte. Alle anderen Werte haben in diesem Zeitraum „nur“ um 1,7 Prozent pro Jahr zugelegt.

Krisenresistente Geschäftsmodelle, solide Bilanzen und stabile Aussichten sind essenziell für Dividendenwerte. Vorrangig sind es deshalb Konzerne aus der Pharma- und der Konsumgüterindustrie, die stetige Dividenden zahlen. Sie haben etablierte Geschäftsmodelle und fahren mit ihren Produkten, die am Markt gut etabliert sind, stetige Gewinne ein.

Bei der Auswahl einzelner Werte sollten Sie deshalb bei der Unternehmensbewertung besonderes Augenmerk auf solche Kennzahlen werfen, die mit der finanziellen Stabilität des Unternehmens in Zusammenhang stehen. Eine Alternative, zu der ich persönlich greife, sind ETFs mit Fokus auf hochqualitativen Dividendenaktien.