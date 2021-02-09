Mit diesem Kniff sparen Sie beim Kauf von ETFs mehrere tausend Euro

ETFs sind eine günstige Form der Geldanlage. Trotzdem können Sie über längere Laufzeiten mehrere tausend Euro Ersparnis herausholen, wenn Sie beim Kauf von ETFs einige Aspekte beachten. Worum es sich handelt.

ETFs stellen für Privatanleger die günstigste Methode dar, breit in den Markt zu investieren. Ob globaler Aktienindex, Staatsanleihen oder spezifische Brancheninvestments – mit ETFs wird Diversifikation zum Kinderspiel. Aus dem Grund erfreut sich der Markt in den vergangenen Jahren eines enormen Wachstums.

Nichtsdestotrotz bestehen zahlreiche Möglichkeiten, um beim Kauf von ETFs noch mehr Geld zu sparen. Worauf genau Sie achten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Kauf von ETFs großer Vorteil

Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 0,10 und 0,80 Prozent pro Jahr. Einige ETF-Einsteiger vergessen dies häufig, weshalb sie bei der Auswahl der Kostenquote zu wenig Beachtung schenken. Ein schmerzhafter Fehler, wie das folgende Beispiel beweist.

An dieser Stelle vergleichen wir drei fiktive Fonds, die sich lediglich in ihrer Gebührenstruktur unterscheiden. Die letzten beiden Varianten (1,5 Prozent sowie 2 Prozent) sind typische Sätze für Vjährliche Verwaltungsgebühren von aktiven Fonds. Die Unterschiede in den Endwerten machen die Relevanz von Kosten bei der ETF-Auswahl nochmal deutlich. Wir gehen von einer durchschnittlichen Rendite von 6 Prozent aus (ohne Inflation) bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro.

Über die Jahre verteilt erkennt man große Unterschiede in den jeweiligen Endwerten. Allein ein Anstieg der Kosten von 0 auf ein Prozent sorgt nach 20 Jahren für einen Vermögensunterschied von fast 6000 Euro. Aus dem Grund sollten Anleger in jedem Fall beim Kauf von ETFs auf die Gebühren achten. Im Vergleich zu der Rendite kann man Kosten bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Sie fallen sicher an, während erwartete Renditen unsicher sind und lediglich auf Prognosen basieren.

Wie groß ist die Total-Expense-Ratio (TER)?

Es gibt verschiedene Kennzahlen, mit denen Sie die laufenden Kosten eines ETFs bewerten können. Die wohl beliebteste aller Kennzahlen ist die TER (oder „Gesamtkostenquote“). Sie gibt die laufenden Kosten pro Jahr an. Das Problem an der Kennzahl ist, dass sie nicht alle Kosten abbildet. Steuern auf die Erträge und Spreads bei den Transaktionen von ETFs bleiben unter anderem unberücksichtigt.

Die sogenannte Total-Cost-of-Ownership (TCO) bietet Anlegern eine bessere Orientierung. In ihr sind alle relevanten Kosten enthalten, auch wenn eine genaue Prognose der tatsächlich anfallenden Kosten nicht möglich ist. Auch hier gibt es jedoch ein Problem: Mangels geregelter Standards, existiert noch keine einheitliche Berechnung, sodass die meisten ETF-Anbieter auf eine Angabe verzichten.

Unabhängig von den oben genannten Schwächen gilt zunächst einmal: „Je niedriger, desto vielversprechender der Kauf des entsprechenden ETFs.“