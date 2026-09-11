Mit 62 und 420.000 Euro Depot: Warum eine einzige Aktie plötzlich zum Risiko werden kann

Ein Depot mit klarem Plan, starken Dividenden und einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte – doch ausgerechnet der größte Gewinner könnte heute zum größten Risiko werden. Im Portfolio-Review zeigen wir, warum auch erfolgreiche Anleger ihr Depot regelmäßig hinterfragen sollten.

Es beginnt mit einer Aktie, die viele Deutsche kennen: der Deutschen Telekom. Während zahlreiche Anleger nach dem Platzen der Dotcom-Blase enttäuscht das Handtuch warfen, blieb Frank am Ball. Er investierte weiter, hielt an seiner Buy-and-Hold-Strategie fest und baute sein Vermögen Jahr für Jahr aus.

Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, ist Frank 62 Jahre alt und besitzt ein Depot im Wert von rund 420.000 Euro. Sein Ziel ist klar definiert: Im Ruhestand soll das Depot ein regelmäßiges Zusatzeinkommen liefern. Statt auf kurzfristige Spekulation setzt er auf Dividenden, langfristiges Denken und konsequentes Durchhalten.

Ein Depot, das auf laufende Erträge ausgelegt ist

Ein Blick in das Portfolio zeigt sofort die Strategie dahinter. Den größten Teil des Vermögens investiert Frank in ausschüttende Dividenden-ETFs und etablierte Dividendenaktien. Zu den größten Positionen gehören unter anderem:

Allianz

VanEck Developed Markets Dividend Leaders ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF

Shares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF

Ergänzt wird das Depot durch Gold, einen Geldmarkt-ETF, einen Laufzeiten-ETF für Unternehmensanleihen sowie einige Einzelaktien wie Deutsche Telekom, RTL, TUI und Zalando.

Auf den ersten Blick wirkt das Depot hervorragend diversifiziert. Tatsächlich steckt dahinter jedoch ein gemeinsames Thema: Fast alle großen Positionen setzen auf Dividenden. Dadurch überschneiden sich viele der enthaltenen Unternehmen. Titel wie Allianz, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson oder Chevron finden sich durch die Dividenden-ETFs häufig mehrfach im Depot wieder.

Der größte Gewinner wird zum größten Klumpenrisiko

Besonders interessant ist Franks größte Einzelposition: die Allianz. Aus einem ursprünglichen Investment von knapp 48.000 Euro sind inzwischen fast 80.000 Euro geworden. Die Position liegt heute bei rund 19 Prozent des gesamten Depots. Das ist zunächst einmal eine Erfolgsgeschichte. Die Allianz hat über viele Jahre solide Gewinne erwirtschaftet, ihre Dividende kontinuierlich erhöht und den Aktienkurs deutlich gesteigert. Doch genau darin liegt die Herausforderung.