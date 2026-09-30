KI-Warnung als Weckruf: Warum Cybersicherheit für Anleger jetzt interessanter wird

Wenn KI-Pioniere selbst vor ihrer Technologie warnen, rückt ein Thema in den Fokus: Cybersicherheit. Das bedeutet das für dein Portfolio.

Wenn ausgerechnet die Unternehmen, die den KI-Wettlauf angetrieben haben, plötzlich über Grenzen und Kontrollverlust sprechen, ist das mehr als eine Randnotiz. Peter Reichel, Investmentchef bei ODDO BHF SE, sieht darin einen bemerkenswerten Richtungswechsel: Lange habe die Logik gegolten, dass gewinnt, wer die leistungsfähigsten Modelle entwickelt – Geschwindigkeit war der entscheidende Faktor. Jetzt sprechen die Marktführer selbst über Sicherheit, Regulierung und Verlangsamung.

KI: Vom Wachstumsthema zum Cybersicherheit-Thema

Derzeit wächst unter Beobachtern die Sorge, dass die Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) schneller zunehmen als die Mechanismen zu ihrer Kontrolle. Für Anleger ist dabei nach Ansicht Reichels nicht entscheidend, ob die drastischsten Warnungen eintreffen – sondern ob sich dadurch die Erwartungen an Wachstum, Gewinne und Kapitalrenditen verändern. Diskussionen über Haftung, Transparenz und nationale Sicherheit erreichten zunehmend die politische Mitte, was die Wahrscheinlichkeit regulatorischer Eingriffe erhöhe. Mit dem europäischen AI Act und der seit 2026 deutlich ausgeweiteten Bafin-Aufsicht werde sichtbar, dass KI längst nicht mehr nur als Innovationsthema, sondern zunehmend auch als Regulierungs- und Risikothema betrachtet werde.