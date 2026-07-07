Kann sich Gold noch einmal verdoppeln? Diese Argumente sprechen dafür

Goldquote einfach überwachen – mit dem extraETF Portfolio Tracker

Gerade wenn Gold als strategischer Portfolio-Bestandteil an Bedeutung gewinnt, sollten Anleger ihre tatsächliche Allokation regelmäßig überprüfen. Dabei unterstützt der extraETF Portfolio Tracker.

Mit wenigen Klicks lassen sich Gold-ETCs, ETFs, Aktien und weitere Wertpapiere in einem Depotüberblick zusammenführen. Anleger sehen auf einen Blick, welchen Anteil Gold am Gesamtvermögen ausmacht, wie sich die Position entwickelt und ob die ursprünglich geplante Gewichtung noch zur persönlichen Anlagestrategie passt. Insbesondere nach starken Kursbewegungen erleichtert der extraETF Portfolio Tracker fundierte Rebalancing-Entscheidungen.

Das langfristige Potenzial bleibt hoch

Vom Jahres- und gleichzeitig Allzeithoch bei fast 5.600 US-Dollar von Ende Januar 2026 sind wir mittlerweile weit entfernt. Anfang Juli 2026 kostet die Unze knapp 4.000 US-Dollar. Dennoch sind die Autoren der Studie langfristig positiv gestimmt. Ihr bislang konservatives Goldpreisziel von 4.800 US-Dollar je Feinunze bis 2030 wurde zwischenzeitlich bereits früher als erwartet erreicht. Auf lange Sicht rückt ein deutlich ambitionierteres Szenario in den Fokus. Gleichzeitig betonen sie, dass auf dem Weg dorthin jederzeit stärkere Rücksetzer möglich sind.

Fazit: Kleine Gold-Position ist vernünftig

Nach der außergewöhnlichen Kursentwicklung der vergangenen Jahre stellt sich weniger die Frage, ob Gold weiterhin als Krisenschutz dient. Vielmehr geht es darum, welche Rolle das Edelmetall künftig in einem breit diversifizierten Portfolio spielen kann.

„Gold wirft weder Dividenden noch Zinsen ab. Diese entgangenen Erlöse bezeichnen Ökonomen als die Opportunitätskosten von Gold und werden häufig als Einwand gegen den Kauf von Gold angeführt. Doch diese Opportunitätskosten treten unserer Einschätzung nach in einem Szenario steigender Realzinsen in den Hintergrund, während die Eigenschaften des Metalls als Diversifikator an Gewicht gewinnen“, sagt Peter Reichel, Chief Investment Officer ODDO BHF. Denn die Beimischung von Gold könne unter bestimmten Marktbedingungen zur Diversifikation beitragen und ein Portfolio gegen etwaige Marktturbulenzen besser schützen.

Die Autoren des In Gold We Trust Reports 2026 sehen Gold vor einer strukturellen Aufwertung innerhalb des globalen Finanzsystems. Ob diese Einschätzung eintritt, bleibt abzuwarten. Für Anleger liefert die Studie jedoch zahlreiche Denkanstöße, warum sich eine strategische Goldquote langfristig auszahlen könnte.

„Gold bleibt für uns der Krisenschutz Nummer eins. In einer Welt wachsender geopolitischer Risiken und fragiler Staatsfinanzen behauptet sich das Edelmetall als verlässlicher sicherer Hafen. Die jüngste Kurskonsolidierung ändert daran nichts. Im Gegenteil: Sie eröffnet neuen, langfristig orientierten Anlegern attraktive Einstiegschancen auf hohem Niveau“, hält Klaus Niedermeier, Leiter Investment Strategie bei der Apo Bank, fest. Eine kleine Gold-Position kann also dein Portfolio stabiler machen. Konzentriere dich dabei auf solche Gold-ETCs, die dir Steuerbefreiung ermöglichen.