Iran-Konflikt treibt Heizölpreis: Was das jetzt für Verbraucher und Anleger bedeutet

Der Iran-Konflikt befeuert den Benzin- und Heizölpreis. Warum Verbraucher jetzt mehr zahlen – und was steigende Energiepreise für Anleger bedeuten.

Der Konflikt rund um den Iran sorgt derzeit für Nervosität an den Kapital- und Energiemärkten. Rohölpreise sind in kurzer Zeit deutlich gestiegen – mit direkten Folgen für Heizöl, Benzin und Diesel. Der Grund liegt in der Geografie: Die Straße von Hormus gehört zu den wichtigsten Öltransportwegen der Welt. Rund 20 Prozent des globalen Ölhandels passiert diese Meerenge. Wenn dort Tanker ausfallen oder militärische Spannungen zunehmen, reagieren die Märkte sofort. Die steigenden Preise sind inzwischen auch für Verbraucher in Deutschland spürbar. „Ja, Verbraucher müssen sich auf höhere Preise einstellen womöglich sogar langfristig“, sagt Jens Klatt, Marktanalyst beim Online-Broker XTB. Öl ist seit der Iran-Eskalation um etwa 40 und Gas um 30 Prozent teurer geworden.

Heizölpreis schießt nach oben

„Der sofortige Preissprung bei Öl und Gas zeigte, wie sensibel die Märkte auf die Möglichkeit von Versorgungsausfällen reagieren“, sagt Laurent Denize, Co-CIO von ODDO BHF und Global CIO von ODDO BHF Asset Management. Besonders stark trifft der Preissprung Haushalte mit Ölheizung. Der Preis für Heizöl ist zuletzt innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen. Für viele Privathaushalte bedeutet das: Wer seinen Tank jetzt füllen muss, zahlt deutlich mehr als noch vor wenigen Wochen. Das liegt daran, dass Heizölpreise eng mit dem internationalen Rohölpreis verbunden sind. Wenn Händler wegen geopolitischer Risiken steigende Preise erwarten, wird das relativ schnell an die Endkunden weitergegeben. Solltest du Heizöl nutzen, prüfe am besten den Stand im Kessel. Ganz voll muss er ja nicht mehr Sinn, der Frühling naht. Gleiches gilt natürlich auch bei Haushalten die mit Gas heizen. Da die deutsche Gasspeicher lediglich zu 20 Prozent gefüllt sind, erwarten Experten, dass Deutschland hier in den nächsten Monaten relativ teuer für den kommenden Winter vorsorgen muss.

Auch an der Tankstelle wird es teurer

In Deutschland hat ein Liter Superbenzin (E5) die Marke von zwei Euro überschritten. Wenn wir bei clever-tanken.de die Postleitzahl unseres Redaktionsbüros im Münchner Glockenbachviertel eingeben, gibt es in der näheren Umgebung keine Tankstelle, die weniger als jene zwei Euro aufruft. Bei Diesel sieht es ähnlich aus. E10-Benzin gibt es vereinzelt noch für knapp unter zwei Euro. Preis-Deckelungen wie in Ungarn sind in Deutschland derzeit kein Thema. Tankstellen in Deutschland sollen jedoch nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen, zudem sind Teile der Ölreserven freigegeben.

„Wenn Raffinerien ausfallen und Tanker nicht mehr normal fahren können, wird Öl am Weltmarkt sofort teurer und Europa ist bei Diesel besonders sensibel“, so Klatt. Gerade für Pendler ist abwarten keine Option. „Wenn der Tank halb leer oder leerer ist, würde ich persönlich jetzt tanken“, rät Klatt. „Die Preise steigen aktuell täglich. Ein weiterer Sprung ist nicht ausgeschlossen“, so Klatt. Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten ist damit längst im Alltag angekommen.

Der Ölmarkt fürchtet kurzfristige Knappheit

Auch eine andere Perspektive verdeutlicht die Lage: der Blick auf die Terminmärkte. Die sogenannte Forward-Kurve beim Öl befindet sich derzeit in einer deutlichen Backwardation. Das bedeutet Knappheit. Öl zur sofortigen Lieferung ist deutlich teurer als Öl für spätere Liefertermine.