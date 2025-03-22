In turbulenten Börsenzeiten kommt es auf die Psychologie an

Fallende Aktienkurse gehören dazu. Mit der richtigen Anleger-Psychologie gehst du gestärkt aus solchen Phasen hervor.

Der Blick ins Depot hat dir vor wenigen Wochen sicher noch mehr Spaß gemacht. „Vor allem das radikale DOGE-Sparprogramm von US-Präsident Donald Trump und das Hin und Her bei den Strafzöllen verunsichern Anleger auf der ganzen Welt“, sagt Clemens Berendt, der als Lead Portfoliomanager der apoBank Anlageprodukte für institutionelle Investoren verantwortet. Berendt mahnt: „In turbulenten Börsenzeiten wie derzeit neigen viele Anleger dazu, den Markt zu verlassen – doch gerade das kann teuer werden.“ Trotz aller Unsicherheiten böten die aktuellen Entwicklungen auch Chancen – bleibe also auf jeden Fall dabei. Die nachfolgenden Aspekte könnten dir helfen, bei der Stange zu bleiben:

Psychologie: Diversifikation neu denken

„Der alte Hut Streuung mindert das Risik“ gilt nach wie vor, aber wir müssen ihn neu interpretieren. In einer globalisierten Wirtschaft reicht es nicht mehr, einfach Aktien verschiedener Branchen zu mischen. Echte Diversifikation bedeutet, über Anlageklassen, Regionen und Strategien hinweg zu denken“, sagt Heiko Löschen, Vermögensverwalter bei der GSP asset management GmbH in Münster und rät, dass du dein Portfolio um Elemente ergänzt, die sich in Krisenzeiten bewährt haben. Dazu gehören nach Ansicht Löschens Edelmetalle, Immobilien und ausgewählte Rohstoffe. Alternative Investments wie Private Equity oder Infrastruktur könnten stabilisierend wirken – vorausgesetzt, du hast den langen Atem dafür.

Qualität als Schutzschild

In volatilen Phasen zeigten sich laut Löschen oft, welche Unternehmen wirklich solide aufgestellt sind. Daher rät er zu Qualitätsaktien mit starken Bilanzen, stabilen Cashflows und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Diese bieten oft attraktive Dividendenrenditen. Ein ETF, der auf Unternehmen mit nachhaltig attraktiver Dividendenpolitik setzt, ist etwa der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD). Mehr dazu erfährst du in der ETF-Extra-Magazin Ausgabe 3 (2025). Hier geht es zum Shop.