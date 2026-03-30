Gold jetzt als sicherer Hafen – und Bitcoin? Was Anleger wissen müssen

Gold boomt in der Krise, Bitcoin wird diskutiert – doch Daten zeigen: Nur einer ist ein echter sicherer Hafen. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Die geopolitische Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt sorgt für Nervosität an den Märkten – und für ein bekanntes Muster: Kapital sucht Schutz. Gold steht dabei traditionell im Fokus. In unruhigen Zeiten setzen Anleger traditionell auf Gold – so auch jetzt, da der Konflikt am Persischen Golf die Märkte verunsichert.

Deutsche setzen häufig auf Gold

Dass es sich dabei nicht nur um ein theoretisches Narrativ handelt, zeigt das Verhalten privater Anleger in Deutschland sehr deutlich. Etwa jeder zweite Anleger hält nach Zahlen der Börse Stuttgart einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im Gesamtportfolio. Gold ist damit nicht nur ein Symbol für Sicherheit, sondern ein fester Bestandteil realer Portfoliostrategien.

Dabei geht es längst nicht nur um passives Halten. „Die Handelsmuster zeigen, dass Anleger Gold einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für kurzfristige Trades“, erklärt Dierk Schaffer, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Commodities. Gold vereint damit Stabilität und Flexibilität – eine Kombination, die gerade in unsicheren Zeiten gefragt ist.

Bitcoin als „digitales Gold“ – ein Mythos?

Parallel zur Gold-Nachfrage wird auch Bitcoin zunehmend als sicherer Hafen diskutiert. Die Idee klingt plausibel: ein knappes Gut, unabhängig von Zentralbanken, global handelbar. Doch ein Blick auf die Daten relativiert diese Einordnung deutlich.