Gold jetzt als sicherer Hafen – und Bitcoin? Was Anleger wissen müssen
Gold boomt in der Krise, Bitcoin wird diskutiert – doch Daten zeigen: Nur einer ist ein echter sicherer Hafen. Worauf Anleger jetzt achten sollten.
Die geopolitische Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt sorgt für Nervosität an den Märkten – und für ein bekanntes Muster: Kapital sucht Schutz. Gold steht dabei traditionell im Fokus. In unruhigen Zeiten setzen Anleger traditionell auf Gold – so auch jetzt, da der Konflikt am Persischen Golf die Märkte verunsichert.
Deutsche setzen häufig auf Gold
Dass es sich dabei nicht nur um ein theoretisches Narrativ handelt, zeigt das Verhalten privater Anleger in Deutschland sehr deutlich. Etwa jeder zweite Anleger hält nach Zahlen der Börse Stuttgart einen Goldanteil von mindestens zehn Prozent im Gesamtportfolio. Gold ist damit nicht nur ein Symbol für Sicherheit, sondern ein fester Bestandteil realer Portfoliostrategien.
Dabei geht es längst nicht nur um passives Halten. „Die Handelsmuster zeigen, dass Anleger Gold einerseits als langfristigen Portfolioschutz nutzen, andererseits aber auch für kurzfristige Trades“, erklärt Dierk Schaffer, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Commodities. Gold vereint damit Stabilität und Flexibilität – eine Kombination, die gerade in unsicheren Zeiten gefragt ist.
Bitcoin als „digitales Gold“ – ein Mythos?
Parallel zur Gold-Nachfrage wird auch Bitcoin zunehmend als sicherer Hafen diskutiert. Die Idee klingt plausibel: ein knappes Gut, unabhängig von Zentralbanken, global handelbar. Doch ein Blick auf die Daten relativiert diese Einordnung deutlich.
Die Analyse des Flossbach von Storch Research Institute zeigt, dass die Korrelationen zwischen Gold, Bitcoin und Technologiewerten äußerst schwach ausgeprägt sind. Die tägliche Korrelation zwischen Gold und Bitcoin liegt bei lediglich 0,0157, zwischen Bitcoin und dem Nasdaq bei 0,0449 und zwischen Gold und dem Nasdaq bei 0,0368. Diese Werte bewegen sich nahe null, was bedeutet, dass sich die Anlageklassen weitgehend unabhängig voneinander entwickeln.
Diese Unabhängigkeit kann zwar Diversifikationsvorteile bringen, sie zeigt aber auch, dass Bitcoin kein verlässlicher Gegenspieler zu klassischen Krisenassets ist. Anders als Gold gibt es kein konsistentes Muster, das Bitcoin in Stressphasen stabilisiert.
Der wahre Einflussfaktor: Liquidität
Wenn sich Gold, Bitcoin und Tech-Aktien dennoch zeitweise ähnlich entwickeln, liegt das nicht an einer gemeinsamen Rolle als „sicherer Hafen“, sondern an einem anderen Treiber: der globalen Geldpolitik.
In Phasen hoher Liquidität profitieren häufig alle drei Anlageklassen gleichzeitig. Wird die Geldpolitik restriktiver, geraten sie hingegen oft gemeinsam unter Druck. Genau dieses Muster war zuletzt Anfang 2026 zu beobachten, als steigende Zinserwartungen Gold, Bitcoin und Technologiewerte parallel belasteten.
Das bedeutet auch: Geopolitische Krisen wie der Iran-Konflikt können kurzfristige Impulse setzen, sind aber selten der dominante Faktor für die langfristige Entwicklung.
Was Anleger jetzt beachten sollten
Gold bleibt der etablierte Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten und genießt weiterhin großes Vertrauen unter Privatanlegern. Bitcoin hingegen ist kein moderner Ersatz für diese Rolle, sondern ein eigenständiger, volatiler Vermögenswert, dessen Entwicklung stark von Liquidität und Marktstimmung abhängt.
Wer sein Portfolio robust aufstellen will, sollte sich daher nicht auf einfache Narrative verlassen. Entscheidend ist ein klarer Blick auf Zusammenhänge – und eine saubere Diversifikation.
Portfolio im Blick behalten – gerade in unsicheren Zeiten
Gerade in volatilen Marktphasen wird Transparenz zum entscheidenden Vorteil. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behalten Anleger ihre Investments jederzeit im Blick und erkennen sofort, wie sich einzelne Anlageklassen wie Gold oder Bitcoin auf die Gesamtstruktur auswirken.
Das Tool ermöglicht es, die eigene Asset-Allokation detailliert zu analysieren, Klumpenrisiken frühzeitig zu identifizieren und die Entwicklung verschiedener Bausteine im Zeitverlauf nachzuvollziehen. So wird schnell sichtbar, ob Gold tatsächlich stabilisiert oder ob risikoreichere Anlagen wie Bitcoin stärker ins Gewicht fallen als gedacht.
Besonders in Phasen geopolitischer Unsicherheit hilft diese Klarheit dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen – statt sich von kurzfristigen Marktbewegungen oder Schlagzeilen leiten zu lassen.