Bitcoin vs. Gold

Gold und Bitcoin gelten als die beiden derzeit bedeutendsten Wertaufbewahrungsmittel. Während Gold seit Jahrtausenden als sicherer Hafen gilt, scheint sich Bitcoin in den letzten Jahren als „digitales Gold“ etabliert zu haben, getragen von Knappheit, Dezentralität und der wachsenden Akzeptanz durch Investoren, Fondsgesellschaften oder Vermögensverwalter.

Doch welches Asset bietet langfristig mehr Sicherheit, Stabilität und Wachstumspotenzial? Wie unterscheiden sich Volatilität, Rendite, Inflationsschutz und die Rolle im Portfolio?

In diesem Ratgeber vergleichen wir Bitcoin und Gold im Detail, zeigen ihre Eigenschaften, Risiken, Gemeinsamkeiten und Unterschiede.