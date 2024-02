Bitcoin-Halving: Was ist das?

Bitcoin-Halving wird im Whitepaper nicht direkt erwähnt, der Begriff "Halving" taucht überhaupt nicht auf. Das Papier diskutiert jedoch das begrenzte Angebot an Bitcoin und die Mechanismen zur Kontrolle der Erstellung neuer Münzen.

Im Whitepaper heißt es, dass die maximale Anzahl der zu erstellenden Bitcoins 21 Millionen beträgt und die Rate, mit der neue Münzen erstellt oder abgebaut werden, ungefähr alle vier Jahre halbiert wird. Dies ist der Mechanismus, der dem Halving-Prozess zugrunde liegt. In Abschnitt 6 wird im Whitepaper folgendes gesagt:

"The steady addition of a constant amount of new coins is analogous to gold miners expending resources to add gold to circulation. In our case, it is CPU time and electricity that is expended.”

In Abschnitt 4 steht außerdem:

"The proof-of-work also solves the problem of determining representation in majority decision making.

If the majority were based on one-IP-address-one-vote, it could be subverted by anyone able to allocate many IPs. Proof-of-work is essentially one-CPU-one-vote. The majority decision is represented by the longest chain, which has the greatest proof-of-work effort invested in it.”