100 Tage bis zum Halving: Kommt das Bitcoin-Fieber zurück?

Bitcoin-Freunde zählen schon die Tage bis zum Halving. Der Kursverlauf des Bitcoin zeigt: Anleger sollten das Ereignis genau verfolgen.

Bitcoin wird wegen seiner Knappheit häufig als digitales Gold bezeichnet, denn sowohl die Kryptowährung als auch das Edelmetall sind in nur begrenzter Menge verfügbar. Es wird jemals nur 21 Millionen Bitcoin geben, danach ist Schluss. Zudem wird es mit der Zeit immer schwieriger Bitcoin zu erzeugen. Verantwortlich dafür ist das alle vier Jahre stattfindende Halving. Als würde der Gold-Abbau durch härtere Steinschichten immer schwieriger, müssen die Miner im Bitcoin-Netzwerk nach bestimmten Zeitintervallen immer mehr Ressourcen aufwenden, um an das „digitale Gold“ zu gelangen. In knapp 100 Tagen ist es wieder soweit, dann findet das nächste Halving statt. Der Kursverlauf des Bitcoin zeigt: Anleger sollten das Event genau verfolgen.

Rund um das Halving geht es turbulent zu am Krypto-Markt, kaum eine Phase hat Anlegern in der Vergangenheit bessere Chancen für Rendite gegeben. Schaut man sich die Halving-Zyklen der Vergangenheit an, ging das Ereignis mit starken Rallys einher. Etwa drei Monate nach dem Halving kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu Kurs-Ausbrüchen (siehe Grafik), die auch zu Teilen die immense Wertentwicklung von knapp 68.000 Prozent seit der Emission des ersten Bitcoin bis Stand Jetzt begründen.