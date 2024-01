US-Börsenaufsicht gibt grünes Licht: Der Bitcoin-ETF kommt

Was bedeutet die Entscheidung der US-Börsenaufsicht zum Bitcoin-ETF?

Damit werden in den USA börsennotierte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETFs). Genehmigt wurden unter anderem Anträge der Investment-Schwergewichte Blackrock und Fidelity. „Durch IBIT können Anleger auf kostengünstige und bequeme Weise auf Bitcoin zugreifen“, meint Dominik Rohe, Amerika-Leiter iShares ETF and Index Investing business bei Blackrock. Auch ARK Invest, unter Leitung von Cathie Wood, ist am Start und verkündete bereits, mit dem ARK 21Shares Bitcoin ETF an den Markt zu treten. „Wir sind begeistert, den Spot-Bitcoin-ETF in Zusammenarbeit mit ARK Invest auf den US-amerikanischen Markt zu bringen und dabei den gemeinsamen Erfahrungsschatz und die Expertise unserer Partnerschaft für eine sichere und diversifizierte Investmenterfahrung zu nutzen“, sagt Ophelia Snyder, Mitgründerin und Präsidentin von 21Shares US.

Es wird also leichter für Anleger. „Viele US-Anleger zögerten angesichts diverser Skandale, typische Handelsplätze für Kryptowährungen zu nutzen“, sagt Hector McNeil, Mitgründer und Geschäftsführer von HANetf. Entsprechend stellt Cantürk fest: „Für Investoren ist das ein Pluspunkt: Anleger, die sich bisher vor dem komplexen Bereich der Krypto-Assets gescheut haben, erhalten mit dem ETF eine einfache Möglichkeit, am Wachstum der Asset-Klasse teilzuhaben.“

Die Kryptobranche wird durch den Bitcoin-ETF aufgewertet

„Die Entscheidung der SEC zeigt einerseits das gesteigerte Interesse institutioneller Investoren und Asset-Manager an digitalen Vermögenswerten als auch eine wachsende Bereitschaft der Aufsichtsbehörden, innovative Finanzprodukte zu akzeptieren“, so Cantürk. Das könnte auch die Hoffnung deutscher Krypto-Freunde nähren, aber noch ist es nicht so weit. Eine Blackrock-Sprecherin teilte uns auf Anfrage mit, dass ein ETF dieser Art in Deutschland aktuell nicht in Planung sei. Hierzulande müssen sich daher Krypto-Anhänger mit ETPs zu Kryptowährungen begnügen oder direkt über einen Krypto-Broker aktiv werden. Doch auch dann könnte der Markt nun interessant werden. Denn Experten rechnen nun mit einer gewaltigen Liquiditäts-Spritze für den Sektor. „Zudem dürfte die SEC damit eine ganze Welle an nachfolgenden ETF-Anträgen losgetreten haben. Denn neben Bitcoin können auch Assets wie Ethereum und weitere auf einen eigenen Fonds hoffen“, vermutet Cantürk.

Das Potential für deinen Vermögensaufbau

Die Zahlen sprechen eine beeindruckende Sprache. Doch ganz wichtig: Der Grundstock deines Vermögensaufbaus sollte immer aus einem ausgewogenen Mix aus Anleihe- und Aktien-ETFs bestehen, möglicherweise auch eine Immobilie, doch in diesem Zusammenhang sollest du dir des Klumpenrisikos bewusst sein.