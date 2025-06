Bitcoin künftig als fester Bestandteil der Portfolio-Diversifizierung?

Neue Rahmenbedingungen stärken Bitcoin und Co. langfristig

Ein Grund für die wachsende Eigenständigkeit von Kryptowährungen ist laut Giesen die zunehmende Integration der Kryptowelt in das etablierte Finanzsystem. Dadurch verliert der Bitcoin seinen Charakter als Risiko-Asset. In den USA dürfen Banken künftig ohne zusätzliche Genehmigung Kryptowerte verwahren, handeln, Stablecoins managen und sich an Blockchain-Netzen beteiligen. Auch die strategische Kryptoreserve kommt in veränderter Form“, erklärt Giesen.

Tipp: André Dragosch, Leiter Research bei Bitwise in Europa, über den alten und neuen sicheren Hafen.

Ein zweiter Grund sei, dass der Bitcoin trotz seiner Volatilität inzwischen fast als sicherer Hafen und Absicherung gegen die erratische Wirtschaftspolitik von Trump gelte, was zu zusätzlichem Cash-Inflow führe. Auch wenn die Entwicklung weiterhin von der politisch gesteuerten Regulierung und speziell in den USA von den Aktivitäten der Regierung und der Familie Trump abhängt, zeigt der Bitcoin doch inzwischen eine gewisse Resilienz gegenüber politischen Aktivitäten, die die Kapitalmärkte insgesamt beunruhigen.

Langfristige Wellenbewegung bleibt intakt – stärkere Korrelation mit Gold?

Auch wenn kurzfristige Kurssprünge und -rückgänge weiterhin zum Kryptomarkt gehören, sieht Hartmut Giesen langfristig eine positive Entwicklung. „Die langfristige Aufwärtsbewegung lässt sich durch die wachsende Adaption von Kryptowährungen als innovative Technologie erklären. Die Wellenbewegungen werden durch externe und interne Treiber beeinflusst, die aus der hybriden Natur der Kryptos, die Finanz- und Technologieinnovationen vereinen, entstehen“, sagt Giesen. Kurz und mittelfristige Wellenbewegungen wie jetzt auch zeigen der Bitcoin und andere Kryptowerte seit ihrer Existenz. „Die Wellenberge steigen dabei immer höher, während die Täler weniger tief ausfallen“, führt Giesen aus.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 4/2025 sehen wir uns an, ob Bitcoin als sicherer Hafen taugt. Hier geht es zum Shop.

Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich damit zunehmend die Frage, ob digitale Assets künftig eine wichtigere Rolle in der Asset-Allokation spielen können. „Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sich Krypto-Assets als Baustein zur Diversifikation, gerade in politisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten, gut eignen könnten“, erklärt Giesen. Aus seiner Sicht könnte die Bezeichnung von Bitcoin als „digitales Gold“ einen Hinweis auf eine veränderte Korrelationsbeziehung geben.

Bitcoin im Portfolio? Wie groß soll der Anteil sein? Wie entwickeln sich Risiko, Rendite und wie hoch war der Maximalverlust? Alles zum Thema Wie groß soll der Anteil sein? Wie entwickeln sich Risiko, Rendite und wie hoch war der Maximalverlust? Alles zum Thema Krypto im ETF-Portfolio

„In jüngster Zeit stieg der Bitcoin-Kurs in einem Umfeld politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Auch Gold verzeichnet in einer solchen Phase traditionell Zuflüsse und erklimmt derzeit ein Allzeithoch nach dem anderen.“ Noch sei es allerdings zu früh, um aus den jüngsten Entwicklungen feste Strategien für die Portfolio-Diversifikation zu entwickeln. „Kryptos bleiben auch weiterhin eine spekulative Anlage. Wenn, dann eignen sie sich nur als Beimischung – an dieser Maxime wird sich auch in Zukunft wenig ändern“, sagt Giesen.