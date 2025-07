"Es würde nicht überraschen, in diesem Jahr 150.000 Dollar beim Bitcoin zu sehen"

Unter den größten Bitcoin-Haltern finden sich mittlerweile fast nur noch große Gesellschaften, wie Blackrock, Micro Strategy oder Fidelity. Unterwandern die Großen den Bitcoin-Sektor?

Immer mehr große institutionelle Anleger wie Blackrock und Fidelity steigen derzeit massiv in Bitcoin ein – vor allem, um ihren eigenen Investoren über hauseigene Produkte den Zugang zu diesem Asset zu ermöglichen. Micro Strategy gilt dabei als Vorreiter unter den Unternehmen, die gezielt Bitcoin in ihre Bilanz aufnehmen, um sowohl den Unternehmenswert zu steigern als auch direkt vom Kursanstieg zu profitieren. Dieser Trend spiegelt die wachsende Anerkennung von Bitcoin als krisenresistentes und makroökonomisch relevantes Asset wider – oft als digitales Gold bezeichnet. In Zeiten geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit überzeugt Bitcoin durch seine langfristig sinkende Volatilität, seine programmierte Knappheit und seine Unabhängigkeit von staatlicher Einflussnahme.

Trotz dieser zunehmenden Institutionalisierung bleibt Bitcoin ein offenes, dezentrales System. Und auch Kleinanleger können weiterhin zu denselben Bedingungen investieren – unabhängig von der Höhe ihres Kapitals. Die wachsende Beteiligung großer Akteure bedeutet nicht das Ende der Teilhabe, sondern markiert vielmehr den nächsten Reifeschritt eines digitalen Assets mit globaler Bedeutung.

Vor allem bei Blackrock lässt sich ein bemerkenswerter Sinneswandel feststellen. Wie erklären Sie sich, dass der größte Vermögensverwalter der Welt seit einiger Zeit massiv auf Bitcoin setzt?

Der Sinneswandel bei Blackrock ist Ausdruck eines strukturellen Wandels im Finanzsystem und eines strategischen Kalküls. Noch vor wenigen Jahren galt Bitcoin in vielen institutionellen Kreisen als zu volatil und schwer einschätzbar. Heute jedoch wird es zunehmend als digitaler Wertspeicher betrachtet – mit dem Potenzial, in bestimmten Marktphasen als Absicherung zu dienen.

Blackrock reagiert auf zwei wesentliche Entwicklungen: Zum einen steigt die Nachfrage von institutionellen Investoren nach regulierten Zugängen zu digitalen Assets. Zum anderen zeigen Analysen, dass eine gezielte Allokation in Bitcoin das Risiko/Rendite-Profil eines Portfolios verbessern kann – durch Diversifikation und geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.

Der Launch des US-ETFs ist daher Ausdruck einer langfristigen Strategie: Blackrock positioniert sich frühzeitig in einem wachsenden Marktsegment, um einerseits den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und andererseits aktiv an der Gestaltung künftiger Marktstandards teilzunehmen.

Blackrock-Chef Larry Fink scheint mittlerweile vom Bitcoin überzeugt zu sein. Cathie Wood sieht den Bitcoin 2030 sogar bei 1,5 Millionen US-Dollar. Warren Buffett kann im Bitcoin keinen echten Wert erkennen. Wie stehen Sie zu solchen extremen Prognosen?

Sicherlich ist Bitcoin – wie die gesamte Krypto-Branche – noch eine junge Anlageklasse, die durch starke Kursbewegungen und technologische Besonderheiten polarisiert. Der Wert liegt aber gerade in seinen einzigartigen Eigenschaften: digitale Knappheit, Dezentralität, Zensurresistenz und globale Übertragbarkeit. Natürlich steht es Persönlichkeiten wie Cathie Wood oder Warren Buffett frei, unterschiedliche Einschätzungen zuhaben.

Es gibt unserer Meinung die verschiedensten Möglichkeiten Bitcoin zu bewerten, wie zum Beispiel im relativen Verhältnis zur Marktkapitalisierung von Gold.

Wie lautet denn Ihre Prognose für den Bitcoin bis 2030?

Prognosen sind immer schwierig – vor allem wenn sie die Zukunft in fünf Jahren betreffen. Wir sind aber optimistisch, dass sich der Bitcoin – bestimmt durch die positiven Entwicklungen der letzten Jahre und Monate – noch weiter etablieren wird, und wir sind überzeugt, dass sich dies auch im Kurs widerspiegeln wird. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir in diesem Jahr noch die 150.000 sehen würden.