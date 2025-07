Solana ist weit mehr als nur die Technik des Trump-Coins – Kursziel 300 Dollar?

Was ist Solana?

Solana ist eine Hochleistungs-Blockchain, deren nativer Token SOL heißt. Sie wurde entwickelt, um massentauglich zu sein – also ideal für Dezentrale Finanzen (DeFi), NFTs, Gaming, Zahlungen und mehr. Im Gegensatz zu anderen Netzwerken bietet Solana extrem schnelle, günstige Transaktionen. Dafür kombiniert sie die Konzepte Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS). PoH erhöht die Abwicklungsgeschwindigkeit, denn es fungiert als kryptografische Uhr, die Transaktionen zeitlich festlegt, bevor sie validiert werden. Das verhindert Verzögerungen und schafft Platz für zehntausende Transaktionen pro Sekunde, bei Gebühren von weit unter 0,01 US-Dollar. „Solana ist im Vergleich zu Ethereum skalierbarer, schneller, effizienter und billiger“, stellt Wenger fest. Dies hat dazu geführt, dass die Stablecoin-Adoption von Solana nach Zahlen von 21Shares im Vergleich zum Vorjahr von 2,16 Milliarden auf mehr als zwölf Milliarden US-Dollar um 600 Prozent explodiert ist.

Hier findet Solana Anwendung

Solanas Stablecoin-Infrastruktur setzt nach Ansicht der Experten von 21Shares neue Maßstäbe. Als Stablecoins bezeichnet man per Definition Kryptowährungen, die sich auf konkrete Vermögenswerte beziehen, also an deren Wertentwicklung gekoppelt sind. Wie bereits erwähnt, zeichnet sich die Solana-Blockchain durch seine Leistungsfähigkeit aus. Sie ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsarchitektur mit mehr als 3.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS), nahezu gebührenfreie Transaktionen und Echtzeitabwicklung.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2025 haben wir uns angesehen, welche Krypto-Broker das Rennen machen. Hier geht es zum Shop.

Diese Eigenschaften sind bestens prädestiniert für skalierbare digitale Zahlungen. Diese beispiellose Effizienz hat Solanas Position als Fundament für institutionelle Adoption und Katalysator für strategische Partnerschaften gestärkt, was sich daran zeigt, dass etablierte Unternehmen bereits daraufsetzen. So halten Paypal und First Digital nach Zahlen von 21Shares inzwischen mehr als 100 Millionen US-Dollar an Stablecoins (PYUSD, FDUSD) auf dem Netzwerk, während Visa Solana für hochgeschwindige USDC-Abwicklungen nutzt.

Du bist jetzt interessiert? Dann erfahre mehr: Auf unserer Seite zu Auf unserer Seite zu Solana kannst du täglich den Kurs verfolgen.

Shopify und Stripe treiben den digitalen Handel weiter voran, indem sie die Infrastruktur von Solana nutzen – und so mehr als drei Millionen Händler weltweit in die Lage versetzen, gebührenfreie Transaktionen durchzuführen. Ebenso ermöglicht Solana Pay dem Einzelhandel, sofortige Transaktionen mit nahezu null Gebühren unter Verwendung von Krypto-Assets wie USDC und SOL zu tätigen. Wir sehen damit die nächste Generation von Zahlungssystemen und eine führende Blockchain für den Einzelhandel.

Ist Solana aus Anlegersicht unterbewertet?

In diesem Jahr hat die Kursentwicklung von Solana nicht gerade für Jubelsprünge gesorgt. „Wir hatten Ende 2024 die große Meme-Coin-Phase, das hat dann zu Jahresanfang aufgehört, woraufhin es eine Kurskorrektur gab“, so Wenger. Ist Solana damit jetzt unterbewertet? „Unterbewertet ist es wahrscheinlich, unsere Kursfantasie ist für das Jahresende höher als jetzt. Solana wird in unserem Basis-Szenario auf über 300 gehen, 200 wäre schon fast konservativ“, meint Wenger.

Fazit: Solana eine Blockchain mit Potenzial

Solana ist nicht nur eine weitere Blockchain, sie ist ein Turbo‑Netzwerk mit echten real‑world Use Cases. Das explosive Wachstum, die niedrigen Kosten und die starken Integrationen geben Solana das Potenzial, eine wichtige Basis des künftigen Internets zu werden. Aber: Neben der Chance gibt es Risiken – von zentralisierten Validatoren bis hin zu spekulativen Höhenflügen. Wenn du dich traust, kann Solana eine spannende Ergänzung für dein Anlageportfolio sein – vor allem, wenn du langfristig setzt und Staking-Erträge möchtest. Derzeit musst du den Weg über eine Krypto-Handelsplattform gehen, dazu nutzt du einfach unseren Krypto-Broker-Vergleich. Alternativ kannst du dich einfach für einen Solana-ETP entscheiden, dann genügt dein bestehendes Depot beim Broker. Hierzu ein Beispiel: