Jens Klatt (XTB): "Nach der ETF-Zulassung könnte Solana bei 1.000 Dollar stehen"

Da gibt es mehrere Projekte neben den erwähnten $TRUMP und $MELANIA Memecoins, zum Beispiel World Liberty Financial (kurz: WLF). Hierbei handelt es sich um ein DeFi-Projekt, das als Plattform dient, auf der Nutzer Kryptowährungen ohne traditionelle Banken verleihen und leihen können (das kennt man zum Beispiel auch unter dem BegriW „Staking“). Unter DeFi versteht man im Übrigen eine blockchainbasierte Finanzierungsform, die nicht auf zentrale Finanzdienstleister wie Makler, Börsen oder Banken angewiesen ist, um traditionelle Finanzinstrumente anzubieten, sondern stattdessen sogenannte Smart Contracts auf Blockchains nutzt. Das World-Liberty-Financial-Projekt hat auch Investitionen in etablierte Kryptowährungen wie Ethereum , Chainlink und Aave getätigt. Hier gibt es Berichte, dass Eric und Donald Trump Jr. als „Web3-Botschafter“ für dieses Projekt agieren, mit Donald Trump als „Chief Crypto Advocate“.

Ich persönlich sehe die Einführung von $TRUMP und $MELANIA als Memecoins durch Donald und Melania Trump eher kritisch. Zunächst einmal sind Memecoins wie $TRUMP und $MELANIA oft nicht für ihren praktischen Nutzen bekannt, sondern die Nachfrage nach ihnen basiert in erster Linie auf Viralbeschleunigung in sozialen Medien und dem „Fear of Missing Out“-EWekt (FOMO). Fakt ist: Memecoins haben generell und typischerweise keine zugrunde liegende Technologie oder Anwendungsfälle außer der Spekulation auf ihren Wert aufgrund von Popularität oder Unterstützung. Wer aber darauf spekulieren möchte, sollte das tun können.

Dann gibt es dort den WLFI-Token, ein Teil des World-Liberty-Financial-Projekts. Dieser Token soll die dezentralisierte Finanzwelt stärken und bietet eine eigene Kryptowährung innerhalb des WLF-Ökosystems. Wie auch bei $TRUMP und $MELANIA liegt eine große Mehrheit der Tokens bei mit der Trump Organisation verbundenen Firmen und natürlich kommen da schnell Spekulationen rund um Betrügereien und Sorgen um einen möglichen Schaden auf, den solche Projekte der Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen zufügen könnten.

Welche etablierte Kryptowährung könnte von den Trump-Coins und anderen Meme-Coins profitieren?

Es gibt mehrere etablierte Kryptowährungen, die von der Popularität und dem Hype um die Trump-Coins und andere Meme-Coins profitieren könnten, eventuell ganz besonders Solana (SOL). Der Grund: Sowohl $TRUMP als auch $MELANIA wurden auf der Solana-Blockchain gestartet. Die erhöhte Aktivität und das gestiegene Transaktionsvolumen auf dieser Blockchain könnten das Interesse an Solana selbst steigern, was zu einer höheren Nachfrage nach dieser Kryptowährung führen könnte. Zudem hat Solana eine Geschichte, Memecoins zu unterstützen, wie z.B. $BONK, was die Anziehungskraft der Plattform für Memecoin-Enthusiasten weiter verstärkt. Auch Ethereum (ETH) könnte profitieren, denn Memecoins sind oft ERC-20-Token, was bedeutet, dass sie auf der Ethereum-Blockchain basieren. Auch wenn die Trump-Coins spezifisch auf Solana gestartet wurden, bleibt Ethereum die dominierende Plattform für viele Memecoins. Der allgemeine Hype um Memecoins könnte die Nutzung der Ethereum-Blockchain erhöhen, was wiederum den Wert von ETH durch höhere Transaktionsgebühren und gesteigertes Interesse fördern könnte.

Auch der Binance Coin (BNB) könnte profitieren: Binance ist eine der größten Krypto- Börsen, die häufig neue Projekte auflistet, einschließlich Memecoins. Wenn Memecoins wie $TRUMP und $MELANIA auf Binance gelistet werden, könnte dies das Handelsvolumen und die Nutzung der BNB-Token steigern, insbesondere wenn Benutzer BNB für Transaktionsgebühren oder als Staking-Token verwenden. Eventuell ist auch Chainlink (LINK) einen Blick wert, denn Memecoins und der Memecoin-Markt profitieren oft von Oracle-Diensten, um Daten zwischen Blockchains und externen Quellen zu verbinden. Chainlink ist eine der führenden Oracle-Lösungen auf dem Markt. Ein Anstieg der Aktivität in Memecoin-Projekten könnte die Nachfrage nach solchen Diensten und somit nach LINK steigern.

Was steckt hinter Solana?

Solana ist eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Bereitstellung eines skalierbaren, sicheren und dezentralisierten Netzwerks konzentriert. In Bezug auf grundlegende technologische Prinzipien sei besonders die Skalierbarkeit erwähnt: Solana verwendet einen innovativen Konsensmechanismus namens Proof of History (PoH), der es Netzwerkknoten ermöglicht, die Zeit zwischen Ereignissen ohne die Notwendigkeit eines zentralen Zeitgebers nachzuweisen. Dies reduziert die Kommunikation zwischen Knoten und erhöht die Leistungsfähigkeit des Netzwerks erheblich.

Dann ist in Bezug auf die Skalierbarkeit der sogenannte Tower BFT zu nennen, ein byzantinischer Fault Tolerance (BFT) Konsensmechanismus, der auf PoH aufbaut, um die Transaktionsgeschwindigkeit zu maximieren. Neben seiner hohen Transaktionsgeschwindigkeit ist Solana zudem bekannt für niedrige Kosten pro Transaktion. Solana strebt an, tausende von Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, was es zu einer der leistungsstärksten Blockchains macht. Doch trotz der hohen Leistung ist Solana darauf bedacht, dezentralisiert zu bleiben: Es nutzt einen verteilten Ledger, um sicherzustellen, dass keine einzelne Entität die Kontrolle über das Netzwerk hat.

Zudem unterstützt Solana Smart Contracts, was Entwicklern ermöglicht, dezentrale Anwendungen (dApps) zu erstellen, die von DeFi (Decentralized Finance) bis hin zu NFTMarktplätzen reichen. Und wie schon erwähnt hat sich die Solana-Plattform als beliebter Ort für das Starten von Memecoins herausgestellt, wie z.B. $BONK, $SAMO und eben die Trump-Coins $TRUMP und $MELANIA – das hat zu einer wachsenden Community und erhöhter Nutzung beigetragen. Aber es ist auch bei Solana nicht alles Gold, was glänzt. So hat es bei Solana in der Vergangenheit Netzwerkausfälle und Stabilitätsprobleme gegeben, was zu Kritik an Solanas Fähigkeit nach sich zog, die versprochene Leistung auch kontinuierlich zu liefern. Und trotz der Bemühungen zur Dezentralisierung gibt es Bedenken hinsichtlich der Verteilung der Solana-Validatoren und der Kontrolle über das Netzwerk. Unterm Strich bleibt: Solanas Vision ist es, eine Plattform zu sein, die sowohl die Vorteile traditioneller Finanzsysteme als auch die Innovation der Blockchain- Technologie vereint, um eine dezentralisierte Zukunft zu fördern.

Wie steht es um die Vorhaben in den USA, einen Solana-ETF aufzulegen?

Sagen wir so: Es wird konkreter. Das New Yorker Investment-Management-Unternehmen VanEck war einer der ersten Anbieter, die im Juni 2024 einen Antrag bei der US-Securities and Exchange Commission (SEC) für einen Solana-ETF eingereicht haben mit dem Argument, dass SOL ähnlich wie Bitcoin und Ethereum als Commodity betrachtet werden sollte. Auch 21Shares und Grayscale haben diesbezüglich Anträge gestellt. Derzeit wird Solana (SOL) von der SEC noch als Wertpapier klassifiziert, was die Genehmigung von ETFs erschwert. Dies steht im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum, die als Commodities betrachtet werden und deren ETFs schon genehmigt wurden.

Nun das Aber: Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und der erwartete Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der als fast schon kryptofeindlich gilt, befeuern Spekulationen, dass eine freundlichere Haltung gegenüber Kryptowährungen und somit auch gegenüber einem Solana-ETF entstehen könnte. Schaut man auf den Wettmarkt, wo bspw. Polymarket eine gute Anlaufstelle ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung eines Solana-ETFs für 2025 derzeit mit rund 85 Prozent taxiert. Es bleibt spannend, auf jeden Fall wäre ein weiterer wichtiger Schritt die Einführung von Solana-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) sein, die als Vorbote für ETFZulassungen gesehen werden.

Könnte das für einen Kursschub sorgen?

Ja, natürlich. Schauen wir doch einfach nur auf die Zulassung der Bitcoinund Ethereum-ETFs. Hier kam es historisch bereits zu erheblichen Kurssteigerungen. Kurstreibend dürfte besonders der vereinfachte Zugang für Investoren sein, denn ETFs machen es ihnen, insbesondere institutionellen Anlegern, leichter, in Solana zu investieren, ohne direkt Kryptowährungen zu besitzen oder zu verwalten. Dies könnte zu einem massiven Zufluss von Kapital führen. Auch wichtig: Solana hat eine relativ kleine Marktkapitalisierung im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum, was bedeutet, dass selbst eine moderate Investition von institutionellen Geldern zu einem signifikanten Prozentsatz der Marktkapitalisierung beitragen könnte, was den Preis stark treiben könnte. Ausgehend hiervon hat GSR (Global Systematic Investors) im Falle einer ETF-Zulassung ein langfristiges Kursziel von über 1.000 US-Dollar.