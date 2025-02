Lösen Kryptowährungen in Zukunft die klassischen Geldanlagen ab?

Jugendliche und Kryptowährungen

Ein interessanter Trend zeigt sich bei der jungen Generation: Viele Jugendliche legen ihr Geld direkt in Kryptowährungen an und interessieren sich kaum für klassische Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder ETFs. Die einfache Zugänglichkeit von Krypto-Börsen und die Hoffnung auf schnelle Gewinne spielen dabei eine zentrale Rolle. Plattformen wie TikTok und Reddit befeuern diesen Trend durch Diskussionen und Empfehlungen rund um digitale Währungen.

Memecoins: Spaß oder ernsthafte Anlage?

Über solche Plattformen lassen sich auch Memecoins an den Mann oder die Frau bringen. Jüngst etwa gingen die Trumps mit ihren eigenen Coins an den Start. „Ich persönlich sehe die Einführung von $TRUMP und $MELANIA als Memecoins durch Donald und Melania Trump eher kritisch. Zunächst einmal sind Memecoins wie $TRUMP und $MELANIA oft nicht für ihren praktischen Nutzen bekannt, sondern die Nachfrage nach ihnen basiert in erster Linie auf Viralbeschleunigung in sozialen Medien und dem „Fear of Missing Out“-EWekt (FOMO)“, sagt Jens Klatt, Marktanalyst des Online-Brokers XTB. Fakt sei: Memecoins haben generell und typischerweise keine zugrunde liegende Technologie oder Anwendungsfälle außer der Spekulation auf ihren Wert aufgrund von Popularität oder Unterstützung.

Tipp: Lies dir gleich unseren Wissenstext zur Besteuerung von Kryptowährungen durch.

Ein Gewinner dieser Entwicklung könnte laut Klatt die Kryptowährung Solana sein. „Sowohl $TRUMP als auch $MELANIA wurden auf der Solana-Blockchain gestartet“, so Klatt. Daneben sieht es aktuell so aus, als ob es schon bald einen Solana-ETF in den USA geben könnte. Die neue Krypto-Welt dockt mehr und mehr an die klassische Welt in Form von ETFs an. Bitcoin- und Ethereum-ETFs gibt es schließlich längst in den USA. Im Fall einer ETF-Zulassung von Solana sieht Klatt ein Kurspotential von 1.000 US-Dollar. Reine Memecoins sind aber mit Vorsicht zu betrachten.

Die Rolle von Trump als Krypto-Präsident?

Eine unerwartete Wendung in der Krypto-Welt ist die politische Debatte um Donald Trump, der von einigen Beobachtern als „Krypto-Präsident“ bezeichnet wird. Er will, dass die Zentralbank Bitcoin als Teil ihrer Währungsreserven hät. Eine solche Entwicklung würde die Position von Bitcoin als Währungsreserve festigen. „Die kryptofreundliche US-Regierung hat zu einer Lockerung der regulatorischen Haltung geführt. Analysten erwarten, dass diese Entwicklung Innovationen fördert und institutionelle Investitionen anzieht. Gleichzeitig könnte die Nachfrage nach Bitcoin durch die Einführung neuer bilanzrechtlicher Standards, die eine faire Bewertung digitaler Vermögenswerte erleichtern, gestützt werden“, Samir Zakaria, Portfoliomanager bei der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main.

Die Vorteile von Kryptowährungen

Ein wesentlicher Vorteil von Kryptowährungen ist ihre dezentrale Struktur. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen, die von Banken und staatlichen Institutionen kontrolliert werden, basieren Kryptowährungen auf Blockchain-Technologie. Diese Technologie gewährleistet transparente und manipulationssichere Transaktionen. Im Vergleich zu Fiat-Währungen ist der Bitcoin nicht unbegrenzt produzierbar. „Von der maximalen Anzahl von 21 Millionen Bitcoin sind aktuell etwa 19,8 Millionen im Umlauf. Diese Knappheit unterstützt langfristig den Preis“, berichtet Zakaria.