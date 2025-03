Bitcoin ohne Bitcoin: So mischt du ohne Direktinvestment mit

1. Bitcoin-Proxy Investments – Indirekt vom Hype profitieren

Bitcoin-Proxy Investments sind Unternehmen oder Produkte, die eng mit Bitcoin verknüpft sind. Ihr Geschäftsmodell oder Vermögen ist direkt oder indirekt von der Kryptowährung abhängig. Das bedeutet, dass ihre Aktienkurse oft mit dem Bitcoin-Kurs schwanken.

Beispiele dafür sind:

Unternehmen, die Bitcoin halten (z. B. MicroStrategy)

Bitcoin-Mining-Firmen (z. B. Riot Platforms oder Marathon Digital)

Krypto-Börsen (z. B. Coinbase)

2. Bitcoin Group – Der deutsche Krypto-Player

Du musst nicht unbedingt ins Ausland schielen. Die Bitcoin Group SE ist eine interessante Option aus Deutschland. Denn sie besitzt unter anderem die Krypto-Handelsplattform Bitcoin.de und investiert gezielt in den Kryptosektor. Da das Unternehmen stark von der Bitcoin-Preisentwicklung abhängt, kann ein Investment hier eine Möglichkeit sein, an der Bitcoin-Entwicklung teilzuhaben.

Die besten Kryptobroker: Auf der Suche nach einem Kryptobroker? Wir helfen dir und geben Orientierung mit unserem Auf der Suche nach einem Kryptobroker? Wir helfen dir und geben Orientierung mit unserem Krypto-Broker-Vergleich

3. MicroStrategy – Der größte Bitcoin-Holder unter den Firmen

Ein echter Klassiker ist MicroStrategy. Das Unternehmen ist bekannt für seine aggressive Bitcoin-Strategie. Das Unternehmen hält Milliarden an Bitcoin in seiner Bilanz und gilt als eine Art „Bitcoin-ETF auf Steroiden“. Wenn du also in ein Unternehmen investieren willst, das stark mit Bitcoin verbunden ist, aber dennoch als Aktie an der Börse handelbar ist, dann ist MicroStrategy eine Überlegung wert.