Krypto-Fans aufgepasst: Das günstigste Bitcoin-ETP ist da

Über das neue Bitcoin-ETP

Der iShares Bitcoin ETP bildet die Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin ab, die mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen US-Dollar die größte Kryptowährung der Welt ist. Es handelt sich um eine Schuldverschreibung, die zu 100 Prozent durch die Kryptowährung physisch besichert ist. Das Produkt ist zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und wird über Eurex Clearing abgewickelt. Durch das zentrale Clearing profitieren Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung ihrer Geschäfte.

Gold und Bitcoin in einem Produkt

iShares bzw. Blackrock setzt mit seinen Kosten neue Maßstäbe in der Krypto-Welt. Ein anderer Anbieter punktet bei seinem relativ neuen Produkt zwar nicht unbedingt mit den Kosten (TER: 1,49 Prozent), doch auch Bitwise zeigt sich innovativ. So verbindet deren neues ETP den alten mit dem neuen „sicheren Hafen“ – also Gold und Bitcoin. Über den Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (WKN: A4AKW3) investierst du in beide Assets. „Das Interessante am Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ist allerdings die dynamische Allokation. Die Verteilung des Vermögens ist nicht festgelegt, sondern wird flexibel angepasst“, sagt André Dragosch, Leiter Research bei Bitwise in Europa.