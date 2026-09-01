Garantierte 3,00 Prozent: Scalable Capital greift beim Festgeld an
Scalable Capital bringt ein neues Festgeld-Konto mit garantierten Zinsen von bis zu 3,00 Prozent für Laufzeiten von 12 oder 24 Monaten. Das musst du wissen.
Scalable Capital erweitert sein Zinsangebot um ein neues Festgeldkonto: Ab sofort können Sparer garantierte Zinsen für zwölf oder 24 Monate sichern. Was das neue Produkt bietet, wie es sich einordnet und worauf du als Anleger achten solltest, liest du hier.
Das Wichtigste zum Festgeld von Scalable Capital in Kürze
- Zwei Laufzeiten: Scalable Capital bietet garantierte Zinsen von 2,75 Prozent (12 Monate) beziehungsweise 3,00 Prozent (24 Monate) pro Jahr* an.
- Ab 1 Euro, ohne Höchstbetrag: Die Mindestanlage ist minimal, eine Obergrenze gibt es laut Unternehmen nicht.
- Volldigitaler Abschluss: Das Konto lässt sich ohne Papierkram direkt in der App eröffnen, bestehende Kunden benötigen keine erneute Identifizierung.
- Bis zu fünf Festgeldkonten können parallel geführt werden, eine optionale Wiederanlage sorgt für einen nahtlosen Zinseszinseffekt.
- Parallel dazu hat Scalable Capital auch den Zins für sein Tagesgeldkonto auf 2,60 Prozent im Jahr* (variabel) erhöht – wie sich dieses Angebot im Neobroker-Vergleich schlägt, ordnen wir in einem separaten Beitrag ein.
Garantierte Zinsen für zwei Laufzeiten
Mit dem neuen Angebot können Sparer zwischen zwei Laufzeiten wählen: zwölf Monate zu 2,75 Prozent oder 24 Monate zu 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr.* Der Zinssatz wird bei Vertragsabschluss fixiert und bleibt über die gesamte Laufzeit unverändert – anders als beim Tagesgeld, dessen Zins sich jederzeit an das Marktumfeld anpassen kann. Die Mindestanlage liegt bei nur 1 Euro, eine Obergrenze gibt es laut Scalable Capital nicht.
Kontoführung, Zinsgutschrift und die Rücküberweisung von Kapital und Zinsen am Laufzeitende laufen laut Unternehmensangaben vollständig automatisiert und ohne zusätzliche Gebühren. Das Guthaben wird in Echtzeit vom Broker- oder Tagesgeldkonto übertragen, die Verzinsung beginnt sofort. Am Ende der Laufzeit fließen Kapital und Zinsen automatisch zurück auf das Tagesgeld- oder Brokerkonto – oder werden über eine optionale Wiederanlage direkt in ein neues Festgeld überführt, was für einen nahtlosen Zinseszinseffekt sorgt.
Scalable Capital-Gründer und Co-Geschäftsführer Erik Podzuweit begründet den Schritt mit dem Wunsch, Sparern für unterschiedliche Zeithorizonte passende Lösungen zu bieten: „Egal ob maximale Planbarkeit durch garantierte Renditen beim Festgeld oder volle Flexibilität beim Tagesgeld: Wir bieten Sparern mit unserem Zinsangebot eine attraktive und verlässliche Heimat für ihr Vermögen“, so Podzuweit.
|Laufzeit
|Zins pro Jahr
|12 Monate
|2,75 Prozent
|24 Monate
|3,00 Prozent
Einordnung: Was das für dich als Anleger bedeutet
Festgeld eignet sich vor allem für Sparziele mit einem festen Zeithorizont, bei denen du auf das Geld während der Laufzeit verzichten kannst – etwa eine geplante Anschaffung in ein bis zwei Jahren. Der Vorteil gegenüber Tagesgeld: Der Zinssatz steht von Beginn an fest und ist unabhängig von späteren Zinssenkungen. Der Nachteil: Während der Laufzeit kommst du in der Regel nicht an dein Geld, und sinken die Zinsen am Markt nicht weiter, verpasst du potenziell steigende Konditionen bei der Konkurrenz.
Wichtig auch: Anders als bei einem breit gestreuten ETF-Portfolio trägst du bei Festgeld kein Kursrisiko, dafür entfällt auch die Chance auf Kapitalmarktrenditen über der Inflationsrate. Die gesetzliche Einlagensicherung deckt bei Festgeld in der Regel bis zu 100.000 Euro pro Anleger und Bank ab; wer über PRIME+ auf mehrere Banken verteilt, kann diesen Schutz laut Scalable Capital vervielfachen.
Bevor du dich für ein Angebot entscheidest, lohnt sich ein Blick auf die Konditionen der Konkurrenz, denn das Zinsumfeld bei Festgeld verändert sich derzeit häufig. Einen aktuellen Marktüberblick bekommst du im Festgeld-Vergleich. Wer stattdessen auf der Suche nach den besten Tagesgeldzinsen der Neobroker ist, findet eine Einordnung in unserem Beitrag Tagesgeld-Wettrennen der Neobroker: Wer zahlt wirklich die besten Zinsen?
Wer sein Festgeld neben einem ETF-Depot führt, kann beide Bausteine übrigens gemeinsam im Blick behalten: Mit dem extraETF Portfolio Tracker lässt sich das Vermögen über Konten und Depots hinweg an einem Ort verwalten und analysieren. Du kannst dort auch konkrete Ziele vorgeben.
Familien und Altersvorsorge im Blick
Scalable Capital positioniert das neue Festgeld auch als Baustein für die Familienfinanzplanung: Über das Scalable Kinderkonto können Eltern ein Festgeldkonto direkt im Namen ihrer Kinder eröffnen, wobei das Geld rechtlich dem Kind gehört. Das Unternehmen verweist dabei auf eine Appinio-Umfrage in seinem Auftrag, wonach über 70 Prozent der befragten Eltern für den Nachwuchs weiterhin auf klassische, sichere Sparformen wie Tages- oder Festgeld setzen. Diese Zahl stammt aus einer von Scalable Capital selbst beauftragten Erhebung und lässt sich derzeit nicht unabhängig einordnen.
Ergänzend baut Scalable Capital sein Angebot rund um die private Altersvorsorge aus: Im Rahmen der geplanten Reform sollen künftig Altersvorsorgedepots (AVD) angeboten werden – sowohl als Standarddepot als auch für Selbstentscheider, jeweils ohne Depot- oder Sparplangebühren und mit einer TER von jährlich 0,15 Prozent im Standarddepot, die im ersten Jahr entfallen soll. Mehr zu den Plänen liest du in unserem Beitrag Kampfansage: Scalable Capital plant Altersvorsorgedepot für 0 Euro.
Festgeld als Ergänzung in deinem Vermögensmix
Mit dem neuen Festgeld erweitert Scalable Capital sein Angebot um einen planbaren, sicheren Baustein für Sparziele mit festem Zeithorizont. Für die langfristige Vermögensbildung bleibt ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio davon unberührt die renditestärkere Option – Festgeld eignet sich vor allem als Ergänzung für konkrete Sparziele, bei denen du auf Kursschwankungen verzichten möchtest. Ob die Konditionen im Marktvergleich tatsächlich vorne liegen, lässt sich am besten im Festgeld-Vergleich prüfen.
|*2,75 Prozent pro Jahr für 12 Monate bzw. 3,00 Prozent pro Jahr für 24 Monate, garantiert über die gesamte Laufzeit, auf unbegrenztes Guthaben, verteilt auf eine oder mehrere Banken mit jeweils 100.000 Euro gesetzlicher Einlagensicherung; zusätzliche freiwillige Einlagensicherung möglich. Der Tagesgeldzins von 2,60 Prozent im Jahr ist variabel und an das Marktumfeld gekoppelt. Mit PRIME+ bis zu 5 x 100.000 Euro gesetzliche Einlagensicherung durch Verteilung auf bis zu fünf Banken, ohne PRIME+ Verteilung auf Banken mit Einlagensicherung oder Geldmarktfonds mit OGAW-Schutzstandards. Quelle: Pressemitteilung Scalable Capital, 1. September 2026.