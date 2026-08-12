Frühstartrente beschlossen: Staat zahlt Kindern 10 Euro im Monat

Die Frühstartrente ist beschlossen: Kinder erhalten zehn Euro im Monat für die Altersvorsorge. Doch an der konkreten Umsetzung gibt es Kritik.

Das Bundeskabinett hat am 12. August 2026 die Frühstartrente beschlossen. Mit der neuen staatlich geförderten Altersvorsorge sollen Kinder schon früh einen Grundstock für ihre spätere Rente aufbauen und dabei von den langfristigen Chancen des Kapitalmarkts profitieren. Kern des Modells sind zehn Euro pro Monat, die der Staat für anspruchsberechtigte Kinder in die kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlt. Über die maximale Förderdauer von zwölf Jahren summieren sich die staatlichen Einzahlungen damit auf 1.440 Euro pro Kind.

Der entscheidende Hebel ist allerdings nicht allein die Höhe der Förderung. Durch den extrem langen Anlagehorizont kann das Geld über Jahrzehnte am Kapitalmarkt investiert bleiben und vom Zinseszinseffekt profitieren. Neu ist: Wessen Eltern nicht von diesem Konzept Gebrauch machen, kann es dennoch bis zum 35. Lebensjahr abrufen, statt bisher bis zum 25. Dazu unten im Text mehr.

Frühstartrente: Die Eckpfeiler

Eckpunkt Regelung Staatliche Förderung 10 Euro pro Monat Maximale staatliche Einzahlung 1.440 Euro Förderbeginn ab Vollendung des 6. Lebensjahres Förderende grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahres Erster geförderter Jahrgang Geburtsjahrgang 2020 Voraussetzung erster Wohnsitz des Kindes in Deutschland Individuelle Anlage über einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag Ohne eigenes Depot kollektive Anlage der Förderung durch die Bundesbank Private Einzahlungen zusätzlich bis 6.840 Euro pro Jahr möglich Kostenobergrenze Effektivkostendeckel von 1 % für Standarddepot-Verträge Steuern Erträge während der Ansparphase steuerfrei Auszahlung grundsätzlich nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres Quelle: extraETF.com

Wer bekommt die Frühstartrente?

Anspruchsberechtigt sind Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, noch nicht 18 Jahre alt sind und ihren ersten Wohnsitz in Deutschland haben – der Anspruch knüpft dabei an den Kindergeldbezug an, um die Umsetzung bürokratiearm zu halten. Für jeden Monat mit erfüllten Voraussetzungen zahlt der Staat zehn Euro – macht 120 Euro pro Jahr. Die Förderung endet spätestens mit dem Monat vor dem 18. Geburtstag.

Ursprünglich sollte die Frühstartrente laut Koalitionsvertrag ab dem 1. Januar 2026 für alle Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr gelten. Mit dem Eckpunktebeschluss des Kabinetts vom 17. Dezember 2025 wurde der Kreis der Förderberechtigten eingeschränkt: Gefördert wird zunächst nur der Geburtsjahrgang 2020, also die im Einführungsjahr Sechsjährigen. In den folgenden Jahren soll jeweils der nächste Sechsjährigen-Jahrgang hinzukommen. Für ältere, zum Start bereits über sechsjährige Kinder ist im Eckpunktepapier vorgesehen, dass ihre Jahrgänge ab 2029 nachträglich einbezogen werden sollen.

Ältere minderjährige Kinder können zwar schon jetzt ein Depot bzw. einen entsprechenden Vertrag bekommen, aber ohne die staatlichen Zehn-Euro-Zahlungen.

Eltern müssen für ein individuelles Depot aktiv werden

Ein individuelles Depot entsteht nicht automatisch. Wenn Eltern die Förderung in einem eigenen Depot für ihr Kind anlegen möchten, müssen sie selbst einen Standarddepot-Vertrag abschließen.