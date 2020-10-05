ETF-Tipps: 5 ETFs, die sich lohnen, aber bisher noch keiner kennt

Es kommen immer mehr ETFs auf den Markt. Schwer da noch den Überblick zu behalten. Wir haben fünf ETF-Tipps, die starkes Potenzial bieten, aber bis dato noch kaum jemand auf dem Schirm hat.

Dank des rasanten Anstiegs von ETFs und der immer größer werdenden Beliebtheit unter Privatanlegern ist die Auswahl groß. Über 6.000 ETFs werden aktuell weltweit verwaltet. Für Anleger bedeutet das eine große Auswahl – für jede Anlagestrategie ist etwas dabei.

Neben den großen Klassikern findet sich mit ein wenig Recherche der eine oder andere Nischen-ETF, mit dem man bestimmten Anlagestrategien oder Trends folgen kann. In diesem Artikel habe ich fünf ETF-Tipps zusammengestellt, die viele Anleger nicht auf dem Radar haben, in jedem Fall aber einen Blick wert sind.

Besonders Neulinge setzen bei der Geldanlage auf die alten Klassiker. Ein ETF auf den MSCI-World und zusätzlich noch einen auf Schwellenländer gehört zum Standard. Wer mag nimmt sich dann noch einen länderspezifischen Indexfonds, wie z.B. den DAX vor, oder man investiert in einen Branchen-ETF. Das ist auch gar nicht schlimm. Man muss nicht kreativ werden, um Vermögen aufzubauen. Das Gegenteil ist sogar oft der Fall. Am Ende des Tages genügen 2-3 Standard-ETFs, um ein solides Portfolio aufzubauen. Wichtig sind eine breite Diversifikation, niedrige Kosten und ein langfristiger Anlagehorizont.