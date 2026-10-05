Sparst du dich reich oder arm? Wie dir das Altersvorsorgedepot über die Brücke hilft

Warum „ich spare doch schon“ nicht reicht und das Altersvorsorgedepot für viele die Lösung ist

Das eigentliche Problem ist selten fehlender Sparwille. Die meisten Menschen legen ganz automatisch etwas zurück – Dauerauftrag aufs Tagesgeld, fertig. Das Problem ist die Frage danach: Wo landet das Geld, und arbeitet es dort auch für dich? „Deutschland hat kein Sparproblem, sondern ein Investmentproblem“, bringt es Christoph Bergweiler, Leiter des kontinentaleuropäischen Fondsgeschäfts bei J.P. Morgan Asset Management, auf den Punkt. Sprich: Du sparst wahrscheinlich schon genug – nur eben am falschen Ort. Nehmen wir an, du kannst 150 Euro im Monat sparen, bringt dir das ab 1. Januar die volle staatliche Förderung des Altersvorsorgedepots.

Denn eines ist klar: Der Unterschied ist über Jahre gerechnet enorm. Wer sein Geld dauerhaft in Tages- oder Festgeld parkt statt in ein breit gestreutes Aktienportfolio zu investieren, verzichtet laut Studie auf einen erheblichen Teil der möglichen Rendite – hochgerechnet auf alle deutschen Haushalte sprechen wir hier von einer Größenordnung im dreistelligen Milliardenbereich allein seit Beginn der Pandemie. Der Grund ist simpel: Zinsen auf dem Sparkonto gleichen die Inflation im besten Fall aus, echtes Vermögenswachstum entsteht am Kapitalmarkt.

Tipp: Wenn wir schon bei der möglichen Rendite sind, werden wir jetzt konkret. Erfahre jetzt mit dem Altersvorsorgedepot-Rechner, was es dir im Alter bringen wird.

Du fühlst dich sicher – bist du es auch?

Das Tückische: Die Studie zeigt, dass sich die meisten Deutschen bei Geldanlagen gar nicht unsicher fühlen. Und wenn doch, macht nichts: Nutze einfach unseren Wissensbereich. Mehr als drei Viertel halten sich für fähig, gute Anlageentscheidungen zu treffen. Und doch handelt nur eine Minderheit tatsächlich danach: Gerade einmal 31 Prozent verfolgen einen klaren Plan und sparen gezielt auf ihre Altersvorsorge hin. Ein weiteres Drittel hat sich zumindest schon mal mit dem Thema beschäftigt – der Rest hat es bislang komplett aufgeschoben.

Erkennst du dich in einer dieser Gruppen wieder? Dann ist das kein Grund zur Sorge, sondern eher eine gute Nachricht: Du bist nicht zu spät dran, und du musst auch nicht bei null anfangen. Was in der Regel fehlt, ist nicht Wissen oder Disziplin, sondern ein konkreter erster Schritt.

Was diesen Schritt für viele so schwer macht: Verlustangst, das Gefühl, sich mit Aktien und Fonds nicht auszukennen, oder schlicht die Sorge, etwas falsch zu machen. Nachvollziehbare Gründe – aber genau dafür wurde das Altersvorsorgedepot gemacht.

Das Altersvorsorgedepot: dein Plan wird zum Produkt

Gehe in den nächsten Wochen die „Mission Altersvorsorge“ an. Ab Januar 2027 startet mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) ein neues, staatlich gefördertes Vorsorgeprodukt, das genau an diesem wunden Punkt ansetzt. Wenn du dir keine eigene Anlagestrategie zusammenbasteln und keine Fonds vergleichen willst, reicht das sogenannte Standarddepot: Hier übernimmt der Anbieter die breit gestreute Anlage für dich, ohne dass du selbst Entscheidungen treffen musst, für die du dich vielleicht nicht kompetent fühlst. Wer lieber selbst mitbestimmen möchte, welche ETFs im Depot landen, kann sich stattdessen für ein individuelles Depot entscheiden. Wenn du selbst entscheiden willst, erfahre welche ETFs sich für das Altersvorsorgedepot anbieten.

In beiden Fällen zahlst du regelmäßig ein, und der Staat legt über eine Grundzulage von 50 Prozent auf deine Einzahlungen noch etwas drauf, mit zusätzlichen Zulagen, wenn du Kinder hast.

Altersvorsorgedepot startet im Januar

„In Deutschland wird zum 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot eingeführt, was einen niederschwelligen Einstieg zu Kapitalmarktinvestments fördert – dies ist eine großartige Chance, die Rentenlücke mit staatlicher Unterstützung zu schließen. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, betont Bergweiler.

Für dich heißt das konkret: Der Schritt vom „ich müsste mal“ zum „ich mache jetzt“ wird deutlich kleiner. Mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner findest du in wenigen Minuten heraus, was das für dich im Alter bringen wird.

Und falls du bereits mehrere Sparanlagen, Depots oder ETF-Sparpläne parallel laufen hast: Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir dabei, den Überblick zu behalten und ehrlich zu sehen, wie viel deines Vermögens tatsächlich noch ungenutzt auf Konten liegt statt am Kapitalmarkt zu arbeiten. Oft ist genau dieser Blick der Moment, in dem aus Zuversicht ein konkreter Plan wird.

Nicht überstürzen: erst vergleichen, dann unterschreiben

So verlockend die Förderung klingt – Hals über Kopf solltest du trotzdem nicht ins erstbeste Angebot springen. Wir werden uns in den kommenden Wochen und Monaten die Angebote weiterhin für dich ansehen und berichten, sobald mehr Klarheit herrscht. Du kannst dir aber bereits jetzt ansehen, welche Anbieter nach heutigem Stand die besten Altersvorsorgeprodukte bieten.

Klar ist bereits heute: Das AVD löst zum 1. Januar 2027 die bisherige Riester-Rente für Neuverträge ab, unter anderem mit höherer Förderung und gedeckelten Abschlusskosten beim Standarddepot. Die ersten privaten Anbieter haben in den vergangenen Wochen bereits begonnen, ihre Konditionen zu veröffentlichen. Der Verbraucher Service Bayern (VSB) rät dennoch zur Geduld: „Wir empfehlen Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit der Eröffnung eines solchen Depots abzuwarten, bis auch die Konditionen für das Depot aus der öffentlichen Trägerschaft bekannt sind, denn nur so ist ein wirklicher Vergleich unter allen Marktteilnehmern möglich“, erläutert Markus Latta, Fachteamleiter für Finanzdienstleistungen beim VSB.

Die gute Nachricht: Warten kostet dich nichts. Auch bei einer Einzahlung erst Ende 2027 bekommst du die volle Förderung für das gesamte Jahr. Zeitdruck besteht also keiner – die Zeit lässt sich aber trotzdem sinnvoll nutzen. Statt einfach abzuwarten, kannst du schon jetzt zwei Dinge tun: Rechne mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner aus, wie hoch deine persönliche Sparrate und Förderung ausfallen würden, damit du weißt, worauf du dich einstellst. Und trag dich in unsere AVD-Startliste ein, damit du automatisch informiert wirst, sobald neue Anbieterkonditionen veröffentlicht werden – inklusive des Angebots aus öffentlicher Trägerschaft, auf das auch der VSB verweist. So verpasst du den passenden Moment für den Vergleich nicht, ohne selbst ständig recherchieren zu müssen.

Fazit: Dein nächster Schritt entscheidet, nicht dein Sparwille

Ob du dich am Ende reich oder arm sparst, hängt nicht davon ab, wie diszipliniert du Geld zurücklegst – das tust du wahrscheinlich längst. Es hängt davon ab, wo dieses Geld landet. Finde deine Rentenlücke heraus, behalte dein Vermögen im Blick, vergleiche die Angebote in Ruhe – und mach dann den Schritt vom Sparer zum Anleger. Mit dem Altersvorsorgedepot bekommst du ab 2027 dafür einen staatlich geförderten Rahmen, der dir genau das abnimmt, wovor du dich bislang vielleicht gedrückt hast.