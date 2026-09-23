Öl-Schock: Saudi-Arabien dreht Europa im Oktober den Hahn zu

Was ist am Öl-Markt passiert?

Betroffen sind laut Bloomberg alle europäischen Abnehmer mit sogenannten Terminkontrakten, die normalerweise einen festen monatlichen Rohölstrom sichern. Ähnliche Kürzungen soll Aramco bereits zuvor gegenüber asiatischen Kunden verhängt haben: Indischen Raffinerien wurden die Terminlieferungen demnach unbefristet ausgesetzt – ein Lieferkanal, der fast neun Prozent der gesamten indischen Rohölimporte ausmacht.

Hintergrund: Angriff auf die East-West-Pipeline

Ursache ist ein Drohnenangriff auf die East-West-Pipeline in Saudi-Arabien, über die Öl von den Fördergebieten im Osten des Landes zum Roten-Meer-Hafen Yanbu transportiert wird – mit einer Kapazität von bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien musste die Leitung nach dem Angriff vom 10. September vorübergehend abschalten.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, wird unterschiedlich berichtet: Während einzelne Medien von einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz sprechen, erklärte das saudische Außenministerium laut Bloomberg, die Drohnen seien vom Irak aus gestartet worden; andere Quellen sprechen allgemeiner von iranisch unterstützten Milizen. Eine eindeutige, unabhängig bestätigte Zuordnung liegt bislang nicht vor. Die betroffene Pipeline soll innerhalb weniger Tage teilweise wieder anlaufen, die vollständige Reparatur aber bis zu sechs Wochen dauern. Für die Oktober-Lieferungen dürfte das zu spät kommen.

Folgen für Europas Raffinerien

Europäische Raffinerien beziehen saudisches Rohöl normalerweise über den ägyptischen Mittelmeerhafen Sidi Kerir, der per Pipeline mit dem Roten Meer verbunden ist. Fällt diese Route aus, müssen Abnehmer kurzfristig Ersatz auf dem Weltmarkt suchen. Der polnische Ölkonzern Orlen – der laut Berichten rund 40 Prozent seines Rohöls von Saudi Aramco bezieht – hat bereits mehr als zehn Ausschreibungen gestartet, um alternative Lieferungen zu sichern. Solche zusätzlichen Käufe verschärfen den Wettbewerb um verfügbare Mengen und treiben Ölpreise sowie Frachtraten tendenziell weiter nach oben.

Für Deutschland relativiert sich die direkte Abhängigkeit von saudischem Öl. Die folgende Tabelle zeigt, woher Deutschland seine Rohölimporte laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2025 tatsächlich bezogen hat:

Herkunftsland/-region Anteil an deutschen Rohölimporten 2025 Norwegen 16,6 Prozent USA 16,4 Prozent Naher Osten gesamt rund 6,1 Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenstand 2025, zitiert nach Bloomberg/Börse Online.

Deutsche Rohölimporte 2025

Anmerkung zur Tabelle: Zusätzlich zu den Importen fördert Deutschland rund zwei Prozent seines Rohölbedarfs selbst; 98 Prozent entfallen insgesamt auf Importe.

Saudi-Arabien spielt für die deutsche Versorgung also eine untergeordnete Rolle. Kritischer ist der Anteil aus dem Irak, da diese Lieferungen angesichts der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus derzeit ohnehin weitgehend ausfallen dürften. Wichtiger für Deutschland sind Norwegen und die USA, auf die zusammen mehr als ein Drittel der Importe entfällt.

Wie hat der Ölpreis reagiert?

Am Tag der Meldung fiel der Ölpreis am Morgen zunächst auf rund 102 US-Dollar je Barrel der Nordseesorte Brent, stieg nach Bekanntwerden der Nachricht aber wieder auf über 104 US-Dollar. Auch die europäischen Aktienmärkte reagierten nervös. Besonders konjunkturabhängige Aktien wie Autowerte gerieten zwischenzeitlich mit merklichen Kursverlusten unter Druck.

Ob die Nachricht den Raffinerien am Ende sogar nützt, ist nicht eindeutig: Knappes Rohöl treibt zwar die Preise für Diesel und Benzin und damit potenziell die Raffineriemargen – gleichzeitig verteuert sich aber auch der wichtigste Einsatzstoff selbst. Zusätzliche Unsicherheit bringt der Vorstoß von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Krisengewinne der Ölbranche über eine Übergewinnsteuer abzuschöpfen. Klingbeil drängt im Übrigen auch, ab 2027 die Krypto-Steuer einzuführen.

Kommt der Tankrabatt zurück?

Die steigenden Rohölpreise befeuern in Deutschland auch die Debatte um einen neuen Tankrabatt. Bereits von Mai bis Juni 2026 hatte der Bund die Energiesteuer auf Benzin und Diesel befristet um 14,04 Cent je Liter gesenkt, was brutto einer Entlastung von bis zu rund 17 Cent pro Liter entsprach. Nach dem Auslaufen der Regelung Ende Juni zogen die Preise an, und mit den aktuellen Rekordständen bei Diesel werden die Stimmen für eine Neuauflage wieder lauter. Ob der Tankrabatt tatsächlich zurückkommt, ist politisch aber noch offen. Zudem zeigen Daten des Bundeskartellamts, dass die letzte Entlastung nicht vollständig an den Zapfsäulen ankam – im Schnitt wurden nur rund 82,6 Prozent bei Diesel und 77,8 Prozent bei Super E5 an die Verbraucher weitergegeben.

Tipp: Tanken macht derzeit wenig Spaß, aber dafür gibt es erfreuliche Entwicklungen bei der Altersvorsorge: Zum 1. Januar 2027 kommt das Altersvorsorgedepot. Jetzt in die Altersvorsorgedepot-Startliste eintragen.

Was bedeutet das für Privatanleger?

Für Anleger, die nicht direkt an einzelnen Öl-Aktien partizipieren, sondern breiter auf die Branche setzen möchten, bieten sich Öl-Aktien-ETFs an. Sie investieren in Unternehmen aus Exploration, Förderung und Öldienstleistungen – etwa ExxonMobil, Chevron, Shell oder Ölfelddienstleister wie Halliburton und Baker Hughes – und profitieren tendenziell, wenn steigende Ölpreise auf die Gewinne dieser Unternehmen durchschlagen. Wichtig zu wissen: Die Wertentwicklung solcher ETFs läuft nicht eins zu eins mit dem Rohölpreis, da auch Produktionskosten, politische Eingriffe und die allgemeine Marktstimmung eine Rolle spielen.

Wer stattdessen möglichst direkt an der Preisentwicklung von Rohöl teilhaben möchte, findet in Öl-ETCs die passendere Alternative – diese bilden Brent oder WTI meist über Futures ab und unterliegen damit auch Rollgewinnen oder -verlusten.

Behalte den Überblick

Gerade bei einem derart volatilen Thema wie Öl lohnt es sich, die eigenen Positionen nicht aus dem Blick zu verlieren. Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du deine Öl-Aktien-ETFs, Öl-ETCs und Einzelwerte wie ExxonMobil oder Shell an einem Ort im Blick. Du kannst dir Kursalarme für einzelne Positionen einrichten, um bei starken Ausschlägen wie in diesen Tagen sofort informiert zu sein, deine Watchlist mit potenziellen Öl-Investments pflegen und über die Portfolioanalyse prüfen, wie stark dein Depot insgesamt vom Energiesektor abhängt – bevor du eine spontane Kauf- oder Verkaufsentscheidung triffst.

Grundsätzlich gilt: Ereignisse wie dieses zeigen erneut die hohe geopolitische Sensitivität des Ölmarkts. Sowohl Öl-Aktien-ETFs als auch Öl-ETCs sind entsprechend volatil und eignen sich eher als spekulative Beimischung denn als Kerninvestment in einem breit diversifizierten Depot.

Die Stellschrauben für den Öl-Preis

Ob es sich um einen kurzfristigen Angebotsschock oder den Beginn einer längeren Versorgungskrise handelt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die East-West-Pipeline wieder vollständig instand gesetzt wird. Gelingt die Reparatur wie angekündigt innerhalb weniger Wochen, dürfte sich ein Teil der Risikoprämie im Ölpreis wieder abbauen. Ziehen sich die Ausfälle hin oder kommen weitere Angriffe hinzu, ist ein deutlicherer Preisanstieg nicht ausgeschlossen. Auch die politische Diskussion um einen neuen Tankrabatt dürfte in diesem Fall weiter an Fahrt gewinnen. Anleger sollten die Entwicklung der kommenden Tage im Blick behalten, bevor sie darauf reagieren.