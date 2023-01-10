Eine Million Sparpläne! Scalable Capital knackt die magische Marke

Neobroker Scalable Capital hat die magische Marke von einer Million Sparpläne überschritten. Das zeigt, wie beliebt ETF- und Aktiensparpläne trotz Krise sind.

Bei Scalable Capital ist können sich Sparerinnen und Sparer schon mit kleinsten Beträgen ab einem Euro ein Fundament für ihre Altersvorsorge aufbauen. Dass das Unternehmen nun eine Million Sparpläne erreicht, zeigt wie gut das Angebot angenommen wird.

„Gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge und den oftmals langen Anlagehorizont ist es sinnvoll, einen Teil seines Vermögens in ETFs und Aktien zu investieren. Selbst die Bundesregierung möchte Wertpapiere mit der Aktienrente bald in das Rentensystem integrieren. Private Altersvorsorge und Geldanlage werden jedoch weiterhin essentiell sein, um die eigene Rentenlücke zu schließen”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital.

Die Zahlen geben auch im Hinblick auf die aktuelle Krisenlage Anlass zur Hoffnung. Denn es zeigt, dass Menschen in ganz Europa die Wichtigkeit privater Vorsorge erkannt haben und sich von den zum Teil deutlichen Schwankungen nicht beirren lassen. „Vor dem Hintergrund hoher Inflation und der größer werdenden Rentenlücke sind einfache, günstige und für jede und jeden zugängliche Angebote für die Geldanlage unerlässlich. Der ETF-Sparplan ist das Sparbuch von heute“, sagt Podzuweit.

Gebührenfreie Sparpläne ab einem Euro

Scalable Capital zeichnet sich insbesondere durch die einfache Zugänglichkeit für jedermann aus, denn Kundinnen und Kunden des Brokers können schon ab 1 Euro Sparrate alle in Deutschland verfügbaren ETFs sowie Aktien und aktive Fonds besparen. Das macht das Angebot auch für junge Anleger und Menschen mit geringem Einkommen interessant. Mit der digitalen Vermögensverwaltung “Scalable Wealth” lässt sich außerdem ein individuelles ETF-Portfolio ohne Einmalzahlung schon ab einer Sparrate von nur 20 Euro einrichten und automatisch verwalten.

Eine Analyse des Kundenverhaltens zeigt: Jede zweite Kundin beziehungsweise jeder zweite Kunde spart regelmäßig. Anlegende im Broker besparen durchschnittlich etwa drei Sparpläne und sparen im Mittel 470 Euro pro Monat. Dabei setzen sie zu gut 90 Prozent auf ETFs und Fonds und zu etwa 10 Prozent auf Einzeltitel. Die größte Gruppe der Anlegenden ist mit rund 43 Prozent zwischen 26 und 35 Jahre alt, gefolgt von der Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen. Am beliebtesten unter den Sparenden sind ETFs, die einen breiten Index abbilden wie der MSCI World.