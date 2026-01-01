Ein gutes, neues Jahr 2026: Damit kommst du gut durch das Börsenjahr

Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gerutscht! Lass uns gemeinsam ins neue Börsenjahr 2026 starten und probiere gleich dieses tolle Hilfsmittel aus.

2026 ist noch sehr jung und somit starten wir gemeinsam in ein neues Jahr voller Chancen und Risiken. Während viele noch überlegen, ob sie zuerst den Kater bekämpfen oder die guten Vorsätze, kannst du dich als ETF-Fan zunächst entspannt zurücklehnen. Nachdem du hoffentlich Ende 2025 noch deine Hausaufgaben gemacht hast, gilt es nun, das „gereinigte“ Depot auch „rein“ zu halten. Und genau das geht mit einem mächtigen Tool besonders gut: dem extraETF Portfolio Tracker. Doch schauen wir uns zunächst kurz die Lehren aus dem Vorjahr an.

Börsenjahr 2025: Die Lektionen

Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie wichtig Gelassenheit und Weitsicht sind. Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich – aber dein ETF-Sparplan läuft einfach weiter. Und genau das macht langfristigen Vermögensaufbau aus.