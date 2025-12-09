Weltwirtschaft 2026: Warum trotz Krisen ein starkes Jahr bevorstehen könnte

Die Aussichten für die Weltwirtschaft 2026

Für die kommenden zwei Jahre rechnen die Volkswirte von Deka mit einem moderaten, aber stetigen Weltwirtschaftswachstum. „Während die Weltwirtschaft mit einem Wachstum von etwa drei Prozent erstaunlich stabil bleibt, sehen wir unter der Oberfläche einen tiefgreifenden Strukturwandel, der Gewinner und Verlierer hervorbringt“, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank.

Beobachter sehen eine Neuausrichtung der Weltwirtschaft. Zentral hierbei sind USA und China. Beide sehen sich in einer geopolitischen Wettbewerbssituation, in der es gilt, die eigene Position zu stärken. „Was hier zugrunde liegt, ist ein Wettlauf um die technologische und wirtschaftliche Führerschaft in der Welt. Die heutige Nummer eins USA ist möglicherweise in Begriff abgelöst zu werden durch China. Das wird eine dauerhafte Rivalität bleiben, sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel. Die Regierung Trump strebt also eine Reindustrialisierung der eigenen Volkswirtschaft verbunden mit einer Verminderung der Außenhandelsdefizite an, in der Zölle einen dauerhaften Bestandteil der US-Außenhandelspolitik darstellen dürften.

China hält wiederum hält nach Ansicht der Deka-Experten weiter an seiner industriellen Dominanzstrategie fest, in der es ebenfalls eine Weltmarktführerschaft anstrebt, und zwar in sämtlichen Industriebereichen. Die Handelspolitik der USA stellt eine klare Abkehr vom Konzept der globalisierten Weltwirtschaft dar. Wir sehen eine gewisse Deglobalisierung. Das wiederum könnte die Aussichten für Schwellenländer eintrüben. „In der gegenwärtigen Phase der Deglobalisierung werden es Schwellenlandaktien vermutlich schwer haben, Industrielandaktien hinter sich zu lassen“, meint Martin Lück, Betreiber von Macro Monkey.

Dennoch stellt Deka-Mann Kater fest: „Die Weltwirtschaft bleibt trotz der neuen geoökonomischen Realität erstaunlich resilient.“ Er verweist auf stabile Wachstums- und wieder niedrige Inflationszahlen, welche die Deka-Volkswirte auch in den kommenden zwei Prognosejahren erwarten. Die Weltwirtschaft werde nicht abgebaut, sie werde umgebaut.

„Die Märkte haben verstanden, dass geopolitische Feindseligkeiten zwar die Schlagzeilen dominieren, aber andere Kräfte die Finanzmärkte beeinflussen“, erklärt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management die Situation. Dem relativ gesunden weltweiten Konjunkturmotor werde weiterhin in großen Mengen geld- und fiskalpolitischer Treibstoff zugeführt.

Carsten Mumm ist hier jedoch etwas skeptischer, seine Erwartungen für die Weltwirtschaft sind „gedeckelt“. Die weltwirtschaftliche Lage sei im historischen Vergleich relativ schwach, dazu kämen die bereits erwähnten Zollkonflikte und geopolitische Spannungen.

Technik als langfristiger Treiber der Weltwirtschaft

Die kommenden zehn Jahre werden mehr Veränderungen bringen als das gesamte vergangene Jahrhundert. Der Grund: die Künstliche Intelligenz (KI). Dieser Ansicht ist Brice Prunas, Portfoliomanager des ODDO BHF Artificial Intelligence. „Durch KI sind in einzelnen Bereichen der Wirtschaft massive Produktivitätssteigerungen möglich. Sie könnte für einen erheblichen Wachstumsschub sorgen, unabhängig von wirtschaftspolitischen Reformen“, sagt Jörn Quitzau, Chefökonom bei der Schweizer Privatbank Bergos.

2026 aber auch in den folgenden Jahren bleibt die Technologie ein bedeutender Wachstumstreiber und schon heute erzielen Unternehmen mit KI teilweise hohe Cash-Flows. „Die Wucht dieser Impulse wird in den gesamtwirtschaftlichen Daten schon heute sichtbar“, stellt Kater heraus, ergänzt aber gleichzeitig: „Wir halten viele gegenwärtige Produktivitätsverheißungen durch KI in den Wirtschaftsprozessen für übertrieben.“ Mit knapp einem Prozent tragen KI-Investitionen nach Schätzung der Deka etwa die Hälfte zum Wachstum der US-Gesamtwirtschaft im Jahr 2025 bei. „In den reichen Volkswirtschaften mit sinkendem Arbeitskräftepotenzial bietet dies eine wertvolle Unterstützung bei der Erhaltung des Wohlstandes.“

Die Wachstumsbremsen und -beschleuniger

Der demografische Wandel, insbesondere in Europa wird immer spürbarer. Alternde Gesellschaften, Fachkräftemangel und steigende Sozialausgaben stellen die Volkswirtschaften einerseits vor große Herausforderungen. Auf der anderen Seite führt die demografische Entwicklung auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Vermögenswerten, was die internationalen Kapitalmärkte stabilisiert.

USA mit moderatem Wachstum

In den USA zeigt sich die Wirtschaft trotz der protektionistischen Politik der Regierung widerstandsfähig. Für 2026 prognostiziert somit die Privatbank Bergos ein US-BIP Wachstum von 1,7 nach 1,8 Prozent in diesem Jahr. Bei der Deka Bank ist man noch optimistischer. Das Wirtschaftswachstum steigt in deren Szenario 2026 noch einmal um 0,1 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent, und die Inflation werde durch Zollerhöhungen nur vorübergehend beeinflusst, so dass sie 2026 bei 2,8 Prozent liegen werde. „Wir blicken optimistisch auf die Aussichten für die US-Wirtschaft im Jahr 2026, da sowohl fiskalische als auch geldpolitische Lockerungen auf die Wirtschaft einwirken werden“, sagt Julien Houdain, Head of Global Unconstrained Fixed Income bei Schroders. Mit fiskalischen Lockerungen spielt der Experte auf den Fall an, dass die Auswirkungen des One Big Beautiful Bill Act voll zum Tragen kommen.

Abnehmende Dynamik in China

In China sehen die Deka-Experten für 2026 eine weiter nachlassende Wachstumsdynamik, doch das Land bleibe aufgrund seiner Größe und Exportstrategie ein bedeutender Akteur auf den Weltmärkten. Hier rechnen die Deka-Volkswirte ohne Politikkorrekturen mit einem Wachstum von nur noch 4,3 Prozent.

Geteiltes Bild in Europa

„Die europäische Wirtschaft hat sich im Laufe des Jahres 2025 langsam verbessert. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzen wird, wobei die fiskalischen Impulse aus Deutschland unserer Meinung nach zwar einen zusätzlichen Beitrag leisten, aber keine entscheidende Veränderung für das Gesamtwachstum der Eurozone bewirken werden“, so Houdain.

Insgesamt zeigt sich in Europa ein durchwachsenes Bild: Während Deutschland und Frankreich mit Wachstumsschwächen kämpfen, entwickeln sich Länder wie Italien, Spanien und Griechenland zu Stabilitätsfaktoren. Insgesamt wächst die Eurozone im kommenden Jahr laut Deka-Prognose um 1,2 Prozent. Mit Blick auf Deutschland sagt der Deka-Chefvolkswirt: „Forschung und Entwicklung findet in Deutschland auf Weltniveau statt, die Umsetzung von neuen Techniken in Marktprodukte liegt jedoch fest in den Händen der USA.“ Seit ihrem Hochpunkt im Jahr 2018 ist die Industrieproduktion in Deutschland um fast 20 Prozent gesunken und die Marktanteile der Unternehmen auf den weltweiten Exportmärkten im Durchschnitt aller Branchen um 15 Prozent zurückgegangen.