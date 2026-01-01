Ein gutes, neues Jahr 2026: Damit kommst du gut durch das Börsenjahr

Börsenjahr 2025: Die Lektionen

Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie wichtig Gelassenheit und Weitsicht sind. Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich – aber dein ETF-Sparplan läuft einfach weiter. Und genau das macht langfristigen Vermögensaufbau aus.

Tipp: 2025 ging es in den ersten Monaten ziemlich nach unten, mittlerweile sind wieder Allzeithochs drin. Mit einem ETF-Sparplan kannst du gelassen bleiben. Nutze gleich den ETF-Sparplan-Vergleich.

Ausblick: Was 2026 für dich bereithalten kann

Der erste Tag des Jahres eignet sich perfekt, um kurz zu checken, ob deine Strategie noch zu dir passt:

Willst du deine Sparrate leicht anpassen?

Passt dein Verhältnis zwischen Risiko und Chance? Nutze den Risikokapazitätsrechner.

Möchtest du dein Depot vereinfachen – oder einfach weiterlaufen lassen? Gerade bei Einzelaktien solltest du dir Gedanken machen.

Gibt es ein Finanzthema, das du dieses Jahr endlich verstehen willst? Dann nutze unseren Wissensbereich sowie unseren Youtube-Kanal.

Tipp: Lies dir auch unseren Kapitalmarktausblick 2026 durch.

Vorsätze, die wirklich realistisch sind

Wenn du dir etwas für 2026 vornimmst, dann vielleicht das:

Sparrate an die neuen Ziele anpassen

Einmal im Jahr Depot checken – nicht jeden Monat

Finanzwissen in kleinen, entspannten Häppchen erweitern

Dich nicht stressen lassen – ETFs sind Marathon, kein Sprint

Starte 2026 mit dem extraETF Portfolio Tracker

Wir freuen uns riesig, dich auch durch das Börsenjahr 2026 begleiten zu dürfen – sei es durch unsere News, unseren Wissensbereich oder eben auch durch unser leistungsfähiges Tool für dein Depot: dem extraETF Portfolio Tracker. Damit erhältst du einen ganzheitlichen Überblick über dein Depot und kannst somit wertvolle Erkenntnisse gewinnen. So hast du dein Depot garantiert noch nicht gesehen. Also: Auf dich, auf dein Depot und auf ein gutes Börsenjahr 2026.