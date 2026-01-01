Ein gutes, neues Jahr 2026: Damit kommst du gut durch das Börsenjahr
Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gerutscht! Lass uns gemeinsam ins neue Börsenjahr 2026 starten und probiere gleich dieses tolle Hilfsmittel aus.
2026 ist noch sehr jung und somit starten wir gemeinsam in ein neues Jahr voller Chancen und Risiken. Während viele noch überlegen, ob sie zuerst den Kater bekämpfen oder die guten Vorsätze, kannst du dich als ETF-Fan zunächst entspannt zurücklehnen. Nachdem du hoffentlich Ende 2025 noch deine Hausaufgaben gemacht hast, gilt es nun, das „gereinigte“ Depot auch „rein“ zu halten. Und genau das geht mit einem mächtigen Tool besonders gut: dem extraETF Portfolio Tracker. Doch schauen wir uns zunächst kurz die Lehren aus dem Vorjahr an.
Börsenjahr 2025: Die Lektionen
Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie wichtig Gelassenheit und Weitsicht sind. Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich – aber dein ETF-Sparplan läuft einfach weiter. Und genau das macht langfristigen Vermögensaufbau aus.
|Tipp: 2025 ging es in den ersten Monaten ziemlich nach unten, mittlerweile sind wieder Allzeithochs drin. Mit einem ETF-Sparplan kannst du gelassen bleiben. Nutze gleich den ETF-Sparplan-Vergleich.
Ausblick: Was 2026 für dich bereithalten kann
Der erste Tag des Jahres eignet sich perfekt, um kurz zu checken, ob deine Strategie noch zu dir passt:
- Willst du deine Sparrate leicht anpassen?
- Passt dein Verhältnis zwischen Risiko und Chance? Nutze den Risikokapazitätsrechner.
- Möchtest du dein Depot vereinfachen – oder einfach weiterlaufen lassen? Gerade bei Einzelaktien solltest du dir Gedanken machen.
- Gibt es ein Finanzthema, das du dieses Jahr endlich verstehen willst? Dann nutze unseren Wissensbereich sowie unseren Youtube-Kanal.
|Tipp: Lies dir auch unseren Kapitalmarktausblick 2026 durch.
Vorsätze, die wirklich realistisch sind
Wenn du dir etwas für 2026 vornimmst, dann vielleicht das:
- Sparrate an die neuen Ziele anpassen
- Einmal im Jahr Depot checken – nicht jeden Monat
- Finanzwissen in kleinen, entspannten Häppchen erweitern
- Dich nicht stressen lassen – ETFs sind Marathon, kein Sprint
Starte 2026 mit dem extraETF Portfolio Tracker
Wir freuen uns riesig, dich auch durch das Börsenjahr 2026 begleiten zu dürfen – sei es durch unsere News, unseren Wissensbereich oder eben auch durch unser leistungsfähiges Tool für dein Depot: dem extraETF Portfolio Tracker. Damit erhältst du einen ganzheitlichen Überblick über dein Depot und kannst somit wertvolle Erkenntnisse gewinnen. So hast du dein Depot garantiert noch nicht gesehen. Also: Auf dich, auf dein Depot und auf ein gutes Börsenjahr 2026.
|Neukunden-Aktion bis 31.01.2026: Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du 2026 all deine Depots im Blick, analysierst deine Assets und optimierst deine Geldanlage – mit 30 % Rabatt für alle Jahresabos*. Jetzt Code: 2026 einlösen und 30 % sparen! *