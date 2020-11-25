Diese 3 renditestarken ETFs kosten weniger als 0,1 Prozent Gebühren

Auf der Suche nach einem Sonderangebot? Dann werden Sie hier fündig. Wir haben drei ETFs mit Top-Renditen für Sie, die weniger als 0,1 Prozent Gebühren kosten.

Es ist wahrscheinlich die schönste Zeit des Jahres für Schnäppchenjäger. Vom 20. bis 30. November lockt der E-Commerce-Gigant Amazon wieder im Rahmen seiner Black Friday Aktion mit zahlreichen Sonderangeboten. Zwar findet der große Schnäppchentag erst an diesem Freitag (27. November) statt, doch der Versandriese läutet die Deals bereits eine Woche zuvor ein. Egal ob im Bereich Gaming, Technik, PC-Hardware, Filme oder Haushaltsgeräte – zahlreiche Produkte sind deutlich reduziert.

ETF-Anleger hingegen können sich das ganze Jahr über freuen. Zum einen sind Indexprodukte per se günstiger als aktiv gemanagte Fonds, zum anderen gibt es im ETF-Bereich mittlerweile etliche ETFs, deren Gesamtkosten (TER) so niedrig sind, dass man sie fast schon mit der Lupe suchen muss. Das ist gut für die Performance – und somit natürlich auch für den langfristigen Vermögensaufbau. Denn je geringer die Kosten, desto höher das Endkapital für ETF-Anleger.

Wir präsentieren Ihnen hier 5 renditestarke ETFs, die weniger als 0,1 Prozent Gebühren kosten.

Diese 5 ETFs kosten weniger als 0,1 Prozent Gebühren

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (WKN: A0YEDG)

Dieser ETF nimmt in dieser Liste eine Sonderstellung ein. Denn es handelt sich gleichzeitig um den größten ETF der Welt gemessen am Fondsvolumen. 33 Milliarden Euro bringt der Fonds auf die Waage. Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,07 Prozent ist der ETF zudem sehr preisgünstig. Das 5-Sterne-Rating von extraETF.com unterstreicht die herausragende Qualität des Fonds. Seit seiner Auflage im Jahr 2010 hat der Fonds pro Jahr 14,4 Prozent Rendite erwirtschaftet.