Die besten Anbieter für ETF-Sparpläne 2026: Hier lohnt sich sparen

ETF-Sparpläne bleibt ein wichtiges Werkzeug für den langfristigen Vermögensaufbau. Das sind dafür derzeit die Top-Anbieter.

Trotz baldiger Besserung bei Altersvorsorge in Form des geplanten Altersvorsorgedepots führt weiterhin kein Weg am ETF-Sparplan vorbei. Die gute Nachricht für Anleger: Die Angebote werden immer besser – und vor allem günstiger. Der aktuelle ETF-Sparplan-Test von extraETF zeigt: Kostenlose Sparpläne sind mittlerweile Standard. Und die Auswahl war noch nie so groß wie heute. Doch welche Anbieter sind wirklich die besten?

ETF-Sparpläne 2026: Kosten sind kaum noch ein Thema

Noch vor wenigen Jahren waren Gebühren für Sparpläne üblich. Heute sieht das anders aus. So sind bei 14 von 20 getesteten Brokern ETF-Sparpläne komplett kostenlos. 16 Anbieter führen das Depot kostenlos. Teilweise sind tausende ETFs ohne Gebühren besparbar.

Das heißt für dich: Gebührenpflichtige ETF-Sparpläne sind aus Anlegersicht nicht mehr notwendig.

Warum ETF-Sparpläne so beliebt sind

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. ETF-Sparpläne bieten klare Vorteile:

Automatisierter Vermögensaufbau

Breite Diversifikation über globale Märkte

Einstieg bereits ab kleinen Beträgen (oft ab 1 Euro)

Hohe Flexibilität bei Sparrate und Anpassungen

Wir nehmen mit: Gerade für Einsteiger sind ETF-Sparpläne damit der einfachste Zugang zum Kapitalmarkt.