Trade Republic ETF-Sparplan Test

Trade Republic ist ein in Deutschland ansässiges FinTech‑Unternehmen, das sich auf den Handel mit Aktien und ETFs spezialisiert hat. Es bietet eine mobile Handelsplattform, die es Privatanlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und bequem zu verwalten. Trade Republic setzt auf ein modernes und benutzerfreundliches Design, das es Anlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und schnell zu verwalten. Die Plattform ist über eine mobile App verfügbar und bietet Zugang zu über 10.000 Aktien und ETFs aus der ganzen Welt. Trade Republic wurde 2015 gegründet und hat sich schnell als einer der führenden Online‑Broker in Europa etabliert. Trade Republic hat in den letzten Jahren mehrere Finanzierungsrunden durchgeführt und hat mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde Euro.