Finanzen invest ETF-Sparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Finanzen invest ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot von Finanzen invest mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot Finanzen invest ETF-Sparplan
Das Angebot beim Finanzen invest ETF-Sparplans umfasst rund 2.000 ETFs. Jeder ETF kann kostenlos bespart werden. Damit deckt das Produktangebot die wichtigsten ETFs und Anlageklassen ab. Das Angebot ermöglicht den einfachen Aufbau eines kostengünstigen und breit diversifizierten ETF-Portfolios.
Kosten Finanzen invest ETF-Sparplan
Bei Finanzen invest müssen sich Anlegende keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten ETF-Sparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Anzahl kostenfreie ETFs
|2005
|Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
|—
|Kostenbeispiel Finanzen invest ETF-Sparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|50,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|100,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|150,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|200,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|250,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|300,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|350,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|400,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|450,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|500,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
Service Finanzen invest ETF-Sparplan
ETF-Sparpläne können bei Finanzen invest ab einer Mindestrate von 1 Euro abgeschlossen werden. Der ETF-Sparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate ist auch möglich. Die Ausführung von ETF-Sparplänen erfolgt bei Finanzen invest über Gettex.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|1,00 €
|Maximalsparrate
|—
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|06. / 14./ 21. / 29.
|Sparplanausführung
|Gettex (16:30 Uhr)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen verfügbar
|extraETF Portfolio Tracker
„Ein solider Anbieter, vor allem für Einsteiger“
Finanzen invest bietet rund 2.000 kostenlose ETF-Sparpläne an. Die Mindestsparrate liegt bei 1 Euro. Damit ist Finanzen invest vor allem für Einsteiger ein solider Anbieter. Wir bewerten das Angebot von Finanzen invest mit der Note “Empfehlung”.
Finanzen invest ETF-Sparplan Vergleich
Hier kannst du den Finanzen invest ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl ETFs
|2.005
|3.087
|Kostenfreie ETFs
|2.005
|3.087
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
0,00 €
|Service
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|1,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|—
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|06. / 14./ 21. / 29.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Gettex (16:30 Uhr)
|Gettex (Flexibel)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen möglich
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 22.10.2026
Finanzen invest ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Finanzen invest über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
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Was ist ein ETF-Sparplan?
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Über Finanzen invest
Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen investbietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien und ETFs zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen invest können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien und ETFs kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen auch keine Transaktionskosten an.
So legst du einen ETF-Sparplan bei Finanzen invest an
Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Finanzen invest anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Finanzen invest eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per Post- oder VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Finanzen invest im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche von prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Finanzen invest-Depot ein. Nun kannst du deinen ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Die Mindestsparrate liegt bei 25 Euro.
ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.
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Häufig gestellte Fragen zum Finanzen invest ETF-Sparplan
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