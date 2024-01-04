Börsenjahr 2023 – das waren die Tops

Nach einem schwachen Börsenjahr 2022 waren Anlegerinnen und Anleger sowie Experten unsicher, wie sich die Märkte 2023 entwickeln würden.

2022 war ein weiteres Jahr in einer Reihe von Krisen. Nach Corona kamen Krieg, Energiekrise, Inflation und in der Folge steigende Zinsen. Die Angst vor Rezession und negativen Auswirkungen auf die Börsen beschäftigten viele Anlegerinnen und Anleger.

Doch im gerade erst vergangenen Jahr zeigte sich die Widerstandsfähigkeit der Märkte und der Weltwirtschaft. Es machte wieder Spaß, das Depot zu checken – denn es gab wieder reichlich grüne Zahlen zu bestaunen. Was besonders gut lief, lest ihr in diesem Artikel.

Argentinien – ein Fall voller Gegensätze im Börsenjahr 2023

Argentinien gilt nicht unbedingt als Paradebeispiel für ein wirtschaftlich starkes Land. Genaugenommen steht das Land vor einer Masse an großen Problemen. Dazu gehören Hyperinflation und starke Rezession, auch gesellschaftliche Krisen sind an der Tagesordnung. Die Börse jedoch scheint das alles nicht zu stören. Kein Index hat 2023 so gut abgeschnitten wie der argentinische Merval. Um satte 90 Prozent konnte der Index seinen Wert steigern, dabei ist die Inflation bereits abgezogen. Gründe dafür gibt es mehrere, einer ist sicher die Wahl des neuen Präsidenten Javier Milei, von dem viele Reformen erhofft werden. Seine Kandidatur sorgte bereits nach den Vorwahlen für ein Hoch des Global X MSCI Argentina ETF(WKN: A1T965), der seinen Wert seitdem verdoppelt hat.